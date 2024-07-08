Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Жена Усика обратилась к украинцам после обстрела больницы Охматдет arrow

Жена Усика обратилась к украинцам после обстрела больницы Охматдет

8 июля 2024 15:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Екатерина Усик обратилась к украинцам после ракетной атаки россиян
Екатерина Усик недавно снова стала мамой. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Екатерина Усик отреагировала на ракетный обстрел по Киеву и другим городам Украины. Жена абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика поделилась эмоциями после очередного массового российского теракта.

Мать четырех детей болезненно восприняла трагедию с обстрелом клиники "Охматдет" и обратилась к украинцам на своей странице в Instagram

Читайте также:

Российские войска выпустили по Украине более 40 ракет разных типов в понедельник, 8 июля. ПВО сбила большинство целей, но в Киеве и других городах страны не обошлось без жертв и разрушений. 

Екатерина Усик после ракетного обстрела Киева
Екатерина Усик после ракетного обстрела Киева. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Что Екатерина Усик сказала украинцам 

Одной из целей россиян стала больница "Охматдет", где лечатся дети со всей страны. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о большом количестве раненых, а также о двух погибших из числа медицинских работников больницы. 

"Украина, Киев, "Охматдет", примите наши соболезнования. Все близкие, все родные. Просто жесть! Просто в очередной раз теракт, который коснулся детей. Это боль, это горе... Я с первого дня войны говорю, что Россия — тварь, и ее однозначно надо уничтожить", — заявила Екатерина Усик.

 Напомним, футболисты сборной Украины эмоционально отреагировали на очередной ракетный обстрел. Они призвали мировое сообщество обратить внимание на преступления россиян. 

Глава УАФ Андрей Шевченко показал, как выглядит разрушенный корпус больницы "Охматдет" после ракетного обстрела оккупантов. 

Президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк обратил внимание на то, что из-за ракетной атаки интервентов в стране горят поля пшеницы.

Известная украинская спортсменка Ярослава Магучих рассказала о том, какой урон россияне нанесли Днепру и другим городам Украины. 

Киев война спорт Екатерина Усик Охматдет ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев