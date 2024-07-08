Екатерина Усик обратилась к украинцам после ракетной атаки россиян

Екатерина Усик недавно снова стала мамой. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина Усик отреагировала на ракетный обстрел по Киеву и другим городам Украины. Жена абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика поделилась эмоциями после очередного массового российского теракта.

Мать четырех детей болезненно восприняла трагедию с обстрелом клиники "Охматдет" и обратилась к украинцам на своей странице в Instagram.

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Екатерина Усик после ракетного обстрела Киева. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Что Екатерина Усик сказала украинцам

Одной из целей россиян стала больница "Охматдет", где лечатся дети со всей страны. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о большом количестве раненых, а также о двух погибших из числа медицинских работников больницы.

"Украина, Киев, "Охматдет", примите наши соболезнования. Все близкие, все родные. Просто жесть! Просто в очередной раз теракт, который коснулся детей. Это боль, это горе... Я с первого дня войны говорю, что Россия — тварь, и ее однозначно надо уничтожить", — заявила Екатерина Усик.

Напомним, футболисты сборной Украины эмоционально отреагировали на очередной ракетный обстрел. Они призвали мировое сообщество обратить внимание на преступления россиян.

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