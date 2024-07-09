Криштиану Роналду назвал сроки завершения карьеры игрока

Криштиану Роналду на чемпионате Европы по футболу. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Криштиану Роналду готовится к серьезным изменениям в своей карьере. Опытный футболист сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" заговорил о завершении карьеры.

Роналду рассказал о том, сколько лет намерен провести в футболе, сообщает O Jogo.

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Лидер команды "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду не сумел осуществить мечту и выиграть второй чемпионат Европы в карьере. Сборная Португалии покинула Евро-2024 после поражения от сборной Франции по пенальти в чемпионате турнира. Футболист подтвердил, что это континентальное первенство стало последним в его карьере.

Криштиану Роналду утешает Пепе после вылета с Евро-2024. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

Когда Роналду уйдет из футбола

Однако вылет Португалии в Евро-2024 не означает, что Криштиану собирается уйти из клуба или национальной команды. Он по-прежнему надеется выступить на Кубке Мира в 2026 году. Но у 39-летнего Роналду есть еще одна мечта, которую он хочет осуществить в профессиональном спорте.

Криштиану Роналду во время матча за сборную Португалии. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

Португалец мечтает сыграть в официальном матче вместе со своим старшим сыном. Криштиану Роналду Жуниор родился в 2010 году, сейчас ему 14 лет. До дебюта юного футболиста в профессиональном спорте осталось два или три года. Это означает, что и сам Роналду будет выходить на поле как минимум до 2026 года.

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