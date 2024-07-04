Ротань звернувся до тренерів УПЛ через заявку на Олімпіаду-2024

Руслан Ротань. Фото: УАФ

Головний тренер олімпійської збірної України U-23 розкритикував тренерів українських клубів, які не готові вчасно відпустити гравців до збірної на Олімпійські Ігри-2024. Переговори з тренерами щодо виклику гравців проходили дуже складно.

Про це пише Tribuna.

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За його словами, готувати команду та проводити регулярні тренування дуже складно.

"Всі найкращі футболісти, які були для нас доступні, викликані на Олімпіаду. Дуже шкода, що в нашому списку немає багатьох гравців, які вибороли це право. Це була їхня мрія. Проте ми віримо в тих футболістів, які замінять наших лідерів. Будемо робити все від нас залежне, щоб гідно представити країну на історичному для українського футболу турнірі", — розповів він.

Також він заявив, що багато клубів повідомили, що готові відпустити своїх гравців безпосередньо перед стартом Ігор.

"На жаль, маємо проблеми з підготовкою до турніру. Кожного дня зʼявляються клуби, які присилають листи, що відпустять своїх гравців безпосередньо перед Олімпіадою. Хочу попросити пораду в тренерів цих команд. Підкажіть, будь ласка, як в такій ситуації готувати команду та проводити міжнародні спаринги під прапором України?" — сказав Ротань.

Руслан Ротань. Фото: УАФ

Заявка олімпійської збірної України на Олімпіаду-2024

Воротарі: Кіріл Фесюн (Шахтар), Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Георгій Єрмаков (Олександрія).

Захисники: Максим Таловєров (ЛАСК), Олексій Сич (Рух), Олександр Мартинюк (Олександрія), Ілля Крупський, Євген Павлюк (Ворскла), Арсеній Батагов (Зоря), Володимир Салюк (Чорноморець).

Захисники: Максим Хлань (Лехія), Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Кирило Сігєєв (Шахтар), Микола Михайленко, Максим Брагару (Динамо), Валентин Рубчинський (Дніпро-1), Олег Федор (Рух), Артем Шулянський (Олександрія), Владислав Велетень (Колос).

Нападники: Данило Сікан (Шахтар), Ігор Краснопір (Рух).

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