Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ротань розкритикував тренерів УПЛ щодо допуску гравців на Олімпіаду-2024 arrow

Ротань розкритикував тренерів УПЛ щодо допуску гравців на Олімпіаду-2024

4 липня 2024 10:06
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Ротань звернувся до тренерів УПЛ через заявку на Олімпіаду-2024
Руслан Ротань. Фото: УАФ
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Головний тренер олімпійської збірної України U-23 розкритикував тренерів українських клубів, які не готові вчасно відпустити гравців до збірної на Олімпійські Ігри-2024. Переговори з тренерами щодо виклику гравців проходили дуже складно.

Про це пише Tribuna.

Читайте також:

Ротань прокоментував новий склад на Олімпіаду-2024

За його словами, готувати команду та проводити регулярні тренування дуже складно. 

"Всі найкращі футболісти, які були для нас доступні, викликані на Олімпіаду. Дуже шкода, що в нашому списку немає багатьох гравців, які вибороли це право. Це була їхня мрія. Проте ми віримо в тих футболістів, які замінять наших лідерів. Будемо робити все від нас залежне, щоб гідно представити країну на історичному для українського футболу турнірі", — розповів він. 

Також він заявив, що багато клубів повідомили, що готові відпустити своїх гравців безпосередньо перед стартом Ігор.

"На жаль, маємо проблеми з підготовкою до турніру. Кожного дня зʼявляються клуби, які присилають листи, що відпустять своїх гравців безпосередньо перед Олімпіадою. Хочу попросити пораду в тренерів цих команд. Підкажіть, будь ласка, як в такій ситуації готувати команду та проводити міжнародні спаринги під прапором України?" — сказав Ротань. 

Руслан Ротань
Руслан Ротань. Фото: УАФ

Заявка олімпійської збірної України на Олімпіаду-2024

Воротарі: Кіріл Фесюн (Шахтар), Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Георгій Єрмаков (Олександрія).

Захисники: Максим Таловєров (ЛАСК), Олексій Сич (Рух), Олександр Мартинюк (Олександрія), Ілля Крупський, Євген Павлюк (Ворскла), Арсеній Батагов (Зоря), Володимир Салюк (Чорноморець).

Захисники: Максим Хлань (Лехія), Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Кирило Сігєєв (Шахтар), Микола Михайленко, Максим Брагару (Динамо), Валентин Рубчинський (Дніпро-1), Олег Федор (Рух), Артем Шулянський (Олександрія), Владислав Велетень (Колос).

Нападники: Данило Сікан (Шахтар), Ігор Краснопір (Рух).

Нагадаємо, Зінченко залишає "Арсенал" — захисник має два варіанти продовження кар'єри.

Трубін готується продовжити кар'єру у відомому клубі — деталі.

Сарапій обрав новий клуб — це не "Динамо". 

Футболісти "Кривбаса" запізнилися на рейс через небезпечний інцидент в аеропорту. 

"Кривбас" може перехопити у "Динамо" гравця збірної України. 

спорт Збірна України з футболу Олімпіада-2024 Руслан Ротань

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо