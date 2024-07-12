Циганковим зацікавилися гранди з Іспанії та Німеччини — готується трансфер

Віктор Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/laliga/

Півзахисник іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков може розпочати новий сезон в іншому клубі. При цьому гравець матиме можливість залишитися в Ла-Лізі.

У послугах Циганкова зацікавлені як мінімум два відомі клуби, повідомляє AS.

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Віктор Циганков провів успішний сезон у складі "Жирони". Український футболіст зіграв 34 матчі у всіх турнірах, забив 8 голів та зробив 7 результативних передач. Півзахисник відпочиває після Євро-2024 і поки що не відомо, в якому клубі він гратиме наступного сезону.

Куди може перейти Циганков

Українським футболістом цікавиться каталонська "Барселона". Трансфер до "синьо-гранатового" клубу може влаштувати самого Віктора, який не хоче нікуди їхати з Іспанії. Однак хавбек не є пріоритетною трансферною метою для "Барселони", хоча клуб продовжує стежити за ситуацією довкола Циганкова.

Віктор Циганков під час тренування. instagram.com/viktortsygankov/

Іншим клубом, що хоче підписати українця, став німецький "РБ Лейпциг". Керівництво "биків" готує офіційний запит до "Жирони" з приводу трансферної вартості Циганкова. Головний тренер німецької команди Марко Розе зацікавлений у підписанні 26-річного футболіста. Проте "Жирона" хоче отримати за свого гравця щонайменше 30 млн євро.

Також відомо про інтерес до Циганкова з боку лондонського "Арсенала".

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