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Скалоні розповів, коли Мессі піде зі збірної Аргентини

11 липня 2024 11:26
Валерій Ковалевич - Редактор
Скалоні прокоментував чутки про відхід Мессі зі збірної Аргентини
Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні під час матчу. Фото: Reuters/Agustin Marcarian
Валерій Ковалевич - Редактор

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував чутки про те, що головна зірка команди скоро може завершити міжнародну кар'єру. Ліонель Мессі натякнув, що після Копа Америка-2024 зосередиться на клубному футболі.

Мессі мріє здобути ще один титул чемпіонів Америки, повідомляє TyC Sports.

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Ліонель Мессі допоміг збірній Аргентини вийти у фінал Копа Америка-2024. Ветеран команди забив свій перший гол на турнірі, "Альбіселесте" обіграли Канаду з рахунком 2:0. Також на рахунку ветерана одна результативна передача на нинішній першості.

Ліонель Мессі та Ліонель Скалоні
Ліонель Мессі та Ліонель Скалоні на тренуванні. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Відхід Мессі зі збірної Аргентини

Після матчу футболіста американського "Інтер Маямі" підтвердив, що після Кубка Америки-2024 може завершити кар'єру у національній команді. Футболіст не виключає, що не поїде зі збірною Аргентини на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Головний тренер "Альбіселесте" підтвердив, що Ліонель Мессі може робити все, що захоче. Якщо футболіст відчуває, що настав час попрощатися зі збірною Аргентини, йому влаштують розкішні дроти.

"Ми раді кожному тренуванню та кожному матчу Мессі в команді. Нехай Лео буде з нами стільки, скільки захоче. І він завжди може повернутися до збірної Аргентини на будь-якій посаді", — заявив Скалоні.

У ніч із неділі на понеділок, 15 липня, збірна Аргентини зіграє у фіналі Копа Америка з Колумбією.

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спорт футбол Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу Ліонель Скалоні Копа Америка-2024

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