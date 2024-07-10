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Мессі розкритикував свою гру у півфіналі Копа Америка-2024

10 липня 2024 12:54
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Мессі пояснив, чому незадоволений своїм голом у ворота збірної Канади
Ліонель Мессі забив перший гол на Копа Америка-2024. Фото: Reuters/Agustin Marcarian
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Атакувальний півзахисник збірної Аргентини Ліонель Мессі сподівається, що його команда зможе захистити титул чемпіонів Америки. Гол ветерана допоміг "альбіселесте" обіграти у півфіналі Копа Америка-2024 Канаду (2:0) та вийти у фінал турніру.

Мессі перепросив перед партнерами за те, як забив свій м'яч, повідомляє Guardian.

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Головний голеадор збірної Аргентини Ліонель Мессі забив свій перший м'яч на Копа Америка-2024 лише на стадії півфіналу. "Альбіселесте" виграли у Канади та стали першим фіналістом турніру.

Ліонель Мессі
Футболісти збірної Аргентини під час матчу. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Що Мессі сказав про Копа Америка-2024

Ліонель мріє про ще одну гучну перемогу у складі національної команди. Він підбадьорив партнерів зі збірної Аргентини після фінального свистка у матчі з канадцями й заявив, що до історичного успіху залишилося зробити один крок.

Окрім цього, Мессі розповів, що незадоволений своїм голом. М'яч уже летів у ворота після удару Енцо Фернандеса, але Ліонель підставив ногу. Саме на ветерана записали взяття воріт. Він пояснив свої дії інстинктом і заявив, що Фернандес більше заслуговував на те, щоб забити гол.

"Це складний Кубок Америки для всіх команд. Дуже жарко, а стан полів залишає бажати кращого. Але в таких умовах важливо виявляти свої найкращі якості", — заявив Мессі.

Збірна Аргентини зіграє у фіналі Копа Америка-2024 із переможцем пари Колумбія — Уругвай.

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спорт футбол Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу Копа Америка-2024

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