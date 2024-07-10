Месси объяснил, почему недоволен своим голом в ворота сборной Канады

Месси раскритиковал свою игру в полуфинале Копа Америка-2024
Атакующий полузащитник сборной Аргентины Лионель Месси надеется, что его команда сумеет защитить титул чемпионов Америки. Гол ветерана помог "альбиселесте" обыграть в полуфинале Копа Америка-2024 Канаду (2:0) и выйти в финал турнира.
Месси извинился перед партнерами по команде за то, как забил свой мяч, сообщает Guardian.
Главный голеадор сборной Аргентины Лионель Месси забил свой первый мяч на Копа Америка-2024 только на стадии полуфинала. "Альбиселесте" выиграли у Канады и стали первым финалистом турнира.
Что Месси сказал о Копа Америка-2024
Лионель мечтает о еще одной громкой победе в составе национальной команды. Он подбодрил партнеров по сборной Аргентины после финального свистка в матче с канадцами и заявил, что до исторического успеха осталось сделать один шаг.
Помимо этого Месси рассказал, что недоволен своим голом. Мяч уже летел в ворота после удара Энцо Фернандеса, но Лионель подставил ногу. Именно на ветерана записали взятие ворот. Он объяснил свои действия инстинктом и заявил, что Фернандес больше заслуживал того, чтобы забить гол.
"Это сложный Кубок Америки для всех команд. Очень жарко, а состояние полей оставляет желать лучшего. Но в таких условиях важно проявлять свои лучшие качества", — заявил Месси.
Сборная Аргентины сыграет в финале Копа Америка-2024 с победителем пары Колумбия — Уругвай.
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