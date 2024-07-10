Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Месси раскритиковал свою игру в полуфинале Копа Америка-2024 arrow

Месси раскритиковал свою игру в полуфинале Копа Америка-2024

10 июля 2024 12:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси объяснил, почему недоволен своим голом в ворота сборной Канады
Лионель Месси забил первый гол на Копа Америка-2024. Фото: Reuters/Agustin Marcarian
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Атакующий полузащитник сборной Аргентины Лионель Месси надеется, что его команда сумеет защитить титул чемпионов Америки. Гол ветерана помог "альбиселесте" обыграть в полуфинале Копа Америка-2024 Канаду (2:0) и выйти в финал турнира.

Месси извинился перед партнерами по команде за то, как забил свой мяч, сообщает Guardian

Читайте также:

Главный голеадор сборной Аргентины Лионель Месси забил свой первый мяч на Копа Америка-2024 только на стадии полуфинала. "Альбиселесте" выиграли у Канады и стали первым финалистом турнира. 

Лионель Месси
Футболисты сборной Аргентины во время матча. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Что Месси сказал о Копа Америка-2024

Лионель мечтает о еще одной громкой победе в составе национальной команды. Он подбодрил партнеров по сборной Аргентины после финального свистка в матче с канадцами и заявил, что до исторического успеха осталось сделать один шаг. 

Помимо этого Месси рассказал, что недоволен своим голом. Мяч уже летел в ворота после удара Энцо Фернандеса, но Лионель подставил ногу. Именно на ветерана записали взятие ворот. Он объяснил свои действия инстинктом и заявил, что Фернандес больше заслуживал того, чтобы забить гол. 

"Это сложный Кубок Америки для всех команд. Очень жарко, а состояние полей оставляет желать лучшего. Но в таких условиях важно проявлять свои лучшие качества", — заявил Месси. 

Сборная Аргентины сыграет в финале Копа Америка-2024 с победителем пары Колумбия — Уругвай. 

Напомним, Довбик сможет перейти в клуб, который регулярно ведет борьбу за чемпионский титул.

Тымчик нашел новый клуб и готовится к трансферу из "Динамо".

Миколенко выбрал новый клуб — "Эвертон" готовится для трансфера. 

Яремчук и Ванат могут стать одноклубниками в известной команде. 

Роналду впервые назвал сроки завершения карьеры — когда это произойдет.

спорт футбол Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Копа Америка-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев