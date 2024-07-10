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Месси помог Аргентине обыграть Канаду и выйти в финал Копа Америка-2024

10 июля 2024 08:43
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Месси забил в ворота Канады и вывел Аргентину в финал Копа Америка
Лионель Месси с партнерами по сборной Аргентины. Фото: Reuters/Agustin Marcarian
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Аргентины провела пока свой лучший матч в нынешнем розыгрыше Копа Америка. Лионель Месси к результативной передаче и незабитому пенальти в серии матча с Эквадором добавил первый гол. 

"Альбиселесте" хватило двух мячей, чтобы обыграть амбициозную Канаду, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Команда Джесси Марша активно начала матч против Аргентины. В дебюте поединка Джейкоб Шаффельбург послал мяч рядом со штангой ворот Эмилиано Мартинеса. Но затем действующие чемпионы прибавили и перехватили инициативу. 

Аргентина забила два гола

Лионель Месси в этом поединке часто бил по воротам соперника, но первый гол аргентинцев оказался на счету другого футболиста. На 23-й минуте Родриго Де Пауль сделал проникающий пас между защитниками соперника на Хулиана Альвареса, который отправил мяч в сетку между ног вратарю Максиму Крепо, 1:0! В конце тайма соперники обменялись моментами. Анхель Ди Мария едва не забросил мяч за спину канадского вратаря, а Эмилиано Мартинес спас аргентинцев после удара Джонатана Дэвида. 

Лионель Месси
Лионель Месси в матче со сборной Канады. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

В начале второго тайма на 51-й минуте Энцо Фернандес нанес удар по воротам соперника, Лео Месси подставил под мяч ногу и забил свой первый гол на турнире, 2:0! Этот эпизод негативно повлиял на канадцев, который почти не пытались перехватить инициативу и отыграться. 

Аргентина — Канада — 2:0 (1:0) 

Голы: Альварес, 23; Месси, 51 

Подопечные Лионеля Скалони сделали важный шаг на пути к защите титула. В финале Копа Америка-2024 они сыграют с победителем пары Колумбия — Уругвай. 

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Канада спорт футбол Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Копа Америка-2024

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