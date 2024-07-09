Ребров может уйти из сборной Украины — известно, кто его заменит

Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: УАФ

Выступление сборной Украины на чемпионате Европы по футболу было признано неудачным. Вину за провал могут возложить на главного тренера.

Сергей Ребров в скором времени может быть уволен, сообщил журналист Игорь Бурбас.

Читайте также:

Уже две недели эксперты обсуждают возможность досрочного увольнения Сергея Реброва с поста главного тренера сборной Украины. Его команда заняла последнее место в квартете по итогам группового этапа Евро-2024.

Андрей Шевченко и Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Кто заменит Реброва

Согласно информации Игоря Бурбаса, новым наставником "сине-желтых" может оказаться бывший помощник Андрея Шевченко в национальной команде. Речь идет о 53-летнем итальянском специалисте Андреа Мальдере.

Этот наставник входил в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украины с 2016 по 2021 годы. В последнее время он работал в английском "Брайтоне" ассистентом главного тренера Роберто Де Дзерби.

В случае ухода из сборной Украины Сергей Ребров может подписать контракт с одним из клубов ОАЭ или Саудовской Аравии. Однако окончательное решение о его будущем в УАФ пока не приняли.

Напомним, Тымчик нашел новый клуб и готовится к трансферу из "Динамо".

Миколенко выбрал новый клуб — "Эвертон" готовится для трансфера.

Мудрик решился на важные перемены ради удачного сезона — что сделал вингер.

Роналду впервые назвал сроки завершения карьеры — когда это произойдет.

Яремчук и Ванат могут стать одноклубниками в известной команде.