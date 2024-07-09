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Реброва в сборной Украины может заменить бывший помощник Шевченко — что известно

9 июля 2024 15:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров может уйти из сборной Украины — известно, кто его заменит
Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Выступление сборной Украины на чемпионате Европы по футболу было признано неудачным. Вину за провал могут возложить на главного тренера. 

Сергей Ребров в скором времени может быть уволен, сообщил журналист Игорь Бурбас

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Уже две недели эксперты обсуждают возможность досрочного увольнения Сергея Реброва с поста главного тренера сборной Украины. Его команда заняла последнее место в квартете по итогам группового этапа Евро-2024.

Андрей Шевченко и Андреа Мальдера
Андрей Шевченко и Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Кто заменит Реброва 

Согласно информации Игоря Бурбаса, новым наставником "сине-желтых" может оказаться бывший помощник Андрея Шевченко в национальной команде. Речь идет о 53-летнем итальянском специалисте Андреа Мальдере. 

Этот наставник входил в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украины с 2016 по 2021 годы. В последнее время он работал в английском "Брайтоне" ассистентом главного тренера Роберто Де Дзерби. 

В случае ухода из сборной Украины Сергей Ребров может подписать контракт с одним из клубов ОАЭ или Саудовской Аравии. Однако окончательное решение о его будущем в УАФ пока не приняли. 

Напомним, Тымчик нашел новый клуб и готовится к трансферу из "Динамо".

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