Ребров може піти зі збірної України — відомо, хто його замінить

Реброва у збірній України може замінити колишній помічник Шевченка — що відомо
Виступ збірної України на чемпіонаті Європи з футболу був визнаний невдалим. Провину за провал можуть покласти на головного тренера.
Сергій Ребров незабаром може бути звільнений, повідомив журналіст Ігор Бурбас.
Вже два тижні експерти обговорюють можливість дострокового звільнення Сергія Реброва з посади головного тренера збірної України. Його команда посіла останнє місце у квартеті за підсумками групового етапу Євро-2024.
Хто замінить Реброва
Згідно з інформацією Ігоря Бурбаса, новим наставником "синьо-жовтих" може стати колишній помічник Андрія Шевченка в національній команді. Йдеться про 53-річного італійського фахівця Андреа Мальдеру.
Цей наставник входив до тренерського штабу Андрія Шевченка у збірній України з 2016 по 2021 роки. Останнім часом він працював в англійському "Брайтоні" помічником головного тренера Роберто Де Дзербі.
У разі виходу зі збірної України Сергій Ребров може підписати контракт з одним із клубів ОАЕ чи Саудівської Аравії. Однак остаточного рішення про його майбутнє в УАФ поки не ухвалили.
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