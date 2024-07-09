Ребров може піти зі збірної України — відомо, хто його замінить

Сергій Ребров відповідає на запитання журналістів. Фото: УАФ

Виступ збірної України на чемпіонаті Європи з футболу був визнаний невдалим. Провину за провал можуть покласти на головного тренера.

Сергій Ребров незабаром може бути звільнений, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Вже два тижні експерти обговорюють можливість дострокового звільнення Сергія Реброва з посади головного тренера збірної України. Його команда посіла останнє місце у квартеті за підсумками групового етапу Євро-2024.

Андрій Шевченко та Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Хто замінить Реброва

Згідно з інформацією Ігоря Бурбаса, новим наставником "синьо-жовтих" може стати колишній помічник Андрія Шевченка в національній команді. Йдеться про 53-річного італійського фахівця Андреа Мальдеру.

Цей наставник входив до тренерського штабу Андрія Шевченка у збірній України з 2016 по 2021 роки. Останнім часом він працював в англійському "Брайтоні" помічником головного тренера Роберто Де Дзербі.

У разі виходу зі збірної України Сергій Ребров може підписати контракт з одним із клубів ОАЕ чи Саудівської Аравії. Однак остаточного рішення про його майбутнє в УАФ поки не ухвалили.

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