Колумбия разгромила Панаму 5-0 и вышла в полуфинал Кубка Америки

Сборная Колумбия разгромила Панаму. Фото: copaamerica.com

В США прошел еще один матч четвертьфинала Кубка Америки-2024. В этой игре Колумбия противостояла Панаме.

Колумбия смогла оформить разгромную победу со счетом 5:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Колумбия — Панама

Колумбия открыла счет на 8-й минуте после углового. Мяч нашел во вратарской голову Кордобы и тот пробил в падении.

Вскоре колумбийцы заработали пенальти, который пробил Хамес — 2:0. Но это был не последний гол в тайме, поскольку Диас на 41 минуте вырвался на ворота Панамы и перекинул голкипера.

На 70-й минуте Риос дальним ударом сделал счет неприличным. Затем в добавленное время Колумбия заработала второй пенальти, который реализовал Борха.

Кроме Колумбии, в полуфинале также сыграют команды Аргентины, Канады и Уругвая.

Колумбия — Панама — 5:0

Голы: Кордоба, 8, Хамес, 15 (п.), Диас, 41, Риос, 70, Борха, 90+4 (п.).

Колумбия: Варгас, Муньос (Арьяс, 73), Санчес, Куэста, Мохика, Урибе, Арьяс (Карраскаль, 66), Риос, Хамес (Кинтеро, 73), Диас (Синистерра, 65), Кордоба (Борха, 79).

Панама: Москера, Блэкмэн (Герреро, 46), Мурильо, Миллер (Харви, 46), Кордоба, Фаринья, Дэвис (Валенсия, 83), Кристиан Мартинес (Айярса, 62), Уэлш, Фахардо (Диас, 85), Барсенас.

Предупреждения: Урибе, 45, Уэлш, 54, Фаринья, 64, Кордоба, 90+2.

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