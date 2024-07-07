Колумбия разгромила Панаму 5-0 и вышла в полуфинал Кубка Америки

Колумбия разгромила Панаму и вышла в полуфинал Копа Америка-2024 — видео
В США прошел еще один матч четвертьфинала Кубка Америки-2024. В этой игре Колумбия противостояла Панаме.
Колумбия смогла оформить разгромную победу со счетом 5:0, сообщил портал Новини.LIVE.
Матч Колумбия — Панама
Колумбия открыла счет на 8-й минуте после углового. Мяч нашел во вратарской голову Кордобы и тот пробил в падении.
Вскоре колумбийцы заработали пенальти, который пробил Хамес — 2:0. Но это был не последний гол в тайме, поскольку Диас на 41 минуте вырвался на ворота Панамы и перекинул голкипера.
На 70-й минуте Риос дальним ударом сделал счет неприличным. Затем в добавленное время Колумбия заработала второй пенальти, который реализовал Борха.
Кроме Колумбии, в полуфинале также сыграют команды Аргентины, Канады и Уругвая.
Колумбия — Панама — 5:0
Голы: Кордоба, 8, Хамес, 15 (п.), Диас, 41, Риос, 70, Борха, 90+4 (п.).
Колумбия: Варгас, Муньос (Арьяс, 73), Санчес, Куэста, Мохика, Урибе, Арьяс (Карраскаль, 66), Риос, Хамес (Кинтеро, 73), Диас (Синистерра, 65), Кордоба (Борха, 79).
Панама: Москера, Блэкмэн (Герреро, 46), Мурильо, Миллер (Харви, 46), Кордоба, Фаринья, Дэвис (Валенсия, 83), Кристиан Мартинес (Айярса, 62), Уэлш, Фахардо (Диас, 85), Барсенас.
Предупреждения: Урибе, 45, Уэлш, 54, Фаринья, 64, Кордоба, 90+2.
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