Канада победила Венесуэлу в четвертьфинале Копа Америка в серии пенальти

Канада обыграла Венесуэлу и сыграет в полуфинале Копа Америки — видео
На Копа Америка прошел второй четвертьфинальный матч. В нем сборная Венесуэлы противостояла Канаде.
Матч завершился победой Канады в серии пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.
Матч Венесуэла — Канада
В ночь на 6 июля Канада в качестве фаворита сыграла с Венесуэлой.
Канадцы открыли счет на 13-й минуте после гола Джейкоба Шаффельбурга. Венесуэла ответила на 64-й минуте, когда Хосе Саломон Рондон забил очень красивый гол из центра поля.
В серии пенальти Канада оказалась сильнее Венесуэлы, обыграв их со счетом 4:3.
В полуфинале Копа Америки Канада сыграет против Аргентины, ранее прошедшей Эквадор.
Венесуэла — Канада 1:1 — (по пенальти 3:4)
Голы: Рондон, 64 — Шаффельбург, 13.
Венесуэла: Ромо — Наварро, Джордан Осорио (Вилькер, 90+2), Феррареси, Арамбуру — Эррера, Мартинес (Ринкон, 90+2) — Сотельдо (Саварино, 84), Кассерес (Кадис, 60), Бельо (Лакава) ) — Рондон.
Главный тренер: Фернандо Батиста.
Канада: Крепо — Дэвис, Корнелиус, Бомбито, Джонстон — Эустакио, Джонатан Осорио (Коне, 81) — Шаффельбург (Миллар, 62), Дэвид, Ларин (Ахмед, 72) — Ларин (Олувасеи, 72).
Главный тренер: Джесси Марш.
Предупреждение: Арамбуру — Шаффельбург, Корнелиус.
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