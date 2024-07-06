Канада победила Венесуэлу в четвертьфинале Копа Америка в серии пенальти

Сборная Канады победила Венесуэлу. Фото: x.com/canadasocceren

На Копа Америка прошел второй четвертьфинальный матч. В нем сборная Венесуэлы противостояла Канаде.

Матч завершился победой Канады в серии пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Венесуэла — Канада

В ночь на 6 июля Канада в качестве фаворита сыграла с Венесуэлой.

Канадцы открыли счет на 13-й минуте после гола Джейкоба Шаффельбурга. Венесуэла ответила на 64-й минуте, когда Хосе Саломон Рондон забил очень красивый гол из центра поля.

В серии пенальти Канада оказалась сильнее Венесуэлы, обыграв их со счетом 4:3.

В полуфинале Копа Америки Канада сыграет против Аргентины, ранее прошедшей Эквадор.

Венесуэла — Канада 1:1 — (по пенальти 3:4)

Голы: Рондон, 64 — Шаффельбург, 13.

Венесуэла: Ромо — Наварро, Джордан Осорио (Вилькер, 90+2), Феррареси, Арамбуру — Эррера, Мартинес (Ринкон, 90+2) — Сотельдо (Саварино, 84), Кассерес (Кадис, 60), Бельо (Лакава) ) — Рондон.

Главный тренер: Фернандо Батиста.

Канада: Крепо — Дэвис, Корнелиус, Бомбито, Джонстон — Эустакио, Джонатан Осорио (Коне, 81) — Шаффельбург (Миллар, 62), Дэвид, Ларин (Ахмед, 72) — Ларин (Олувасеи, 72).

Главный тренер: Джесси Марш.

Предупреждение: Арамбуру — Шаффельбург, Корнелиус.

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