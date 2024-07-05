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Аргентина в серии пенальти одолела Эквадор и прошла в полуфинал Копа Америки

5 июля 2024 09:49
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Аргентина вышла в полуфинал Копа Америки, одолев Эквадор.
Игроки Аргентины в матче против Эквадора. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Сборные Аргентины и Эквадора встретились в четвертьфинальном матче Кубка Америки. В довольно ровном матче аргентинцы сумели одержать победу в серии после матчевых пенальти.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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На 35-й минуте счет в матче был открыт — Лисандро Мартинес удачно завершил атаку команды. Во втором тайме эквадорцы заработали право на пенальти, однако Эннер Валенсия не реализовал его.

На первой компенсированной минуте второго тайма эквадорцы чудом смогли сравнять счет — автором гола стал Кевин Родригес.

Так что команды встретились в серии после матчевых пенальти. Аргентина одержала победу со счетом 4:2. Интересно, что звездный аргентинец Лионель Месси не реализовал пенальти, а голкипер Эмилиано Мартинес отразил два первых удара эквадорцев.

По результатам поединка Аргентина вышла в полуфинал Копа Америки в пятый раз подряд. Следующий матч аргентинцы проведут против победителя пары Венесуэла — Канада.

Аргентина — Эквадор 1:1 (4:2)
Голы: Л. Мартинес, 35 — Родригес, 90+1.

Аргентина: Эмилиано Мартинес — Тальяфико, Лисандро Мартинес (Отаменди, 78), Ромеро, Молина (Монтиэль, 90+5) — Макаллистер, Фернандес (Ло Чельсо, 78), Де Пауль, Гонсалес — Лаутаро Мартинес (Альварес).

Эквадор: Домингес — Инкапье, Пачо, Торрес, Пресиадо — Груэсо (Эбоа, 80), Сармьенто (Родригес, 76), М. Кайседо, Франко (Х. Кайседо, 87), Паэс (Минда, 76) — Валенсия (Мена, 80).

Предупреждения: Гонсалес, Тальяфико — Валенсия, М. Кайседо.

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