Аргентина вийшла до півфіналу Копа Америки, здолавши Еквадор

Гравці Аргентини у матчі проти Еквадору. Фото: Reuters

Збірні Аргентини та Еквадору зустрілись у чвертьфінальному матчі Кубка Америки. В доволі рівному матчі аргентинці зуміли вибороти перемогу у серії післяматчевих пенальті.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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На 35-й хвилині рахунок в матчі було відкрито — Лісандро Мартінес вдало завершив атаку команди. В другому таймі еквадорці заробили право на пенальті, проте Еннер Валенсія не реалізував його.

На першій компенсованій хвилині другого тайму еквадорці дивом змогли зрівняти рахунок — автором голу став Кевін Родрігес.

Тож команди зустрілись в серії післяматчевих пенальті. Аргентина виборола перемогу з рахунком 4:2. Цікаво, що зірковий аргентинець Ліонель Мессі не реалізував пенальті, а голкіпер Еміліано Мартінес відбив два перші удари еквадорців.

За результатами поєдинку Аргентина вийшла до півфіналу Копа Америки п'ятий раз поспіль. Наступний матч аргентинці проведуть проти переможця пари Венесуела — Канада.

Аргентина — Еквадор 1:1 (4:2)

Голи: Л. Мартінес, 35 — Родрігес, 90+1.

Аргентина: Еміліано Мартінес — Тальяфіко, Лісандро Мартінес (Отаменді, 78), Ромеро, Моліна (Монтіель, 90+5) — Макаллістер, Фернандес (Ло Чельсо, 78), Де Пауль, Гонсалес — Лаутаро Мартінес (Альварес, 65), Мессі.

Еквадор: Домінгес — Інкап'є, Пачо, Торрес, Пресіадо — Груесо (Ебоа, 80), Сарм'єнто (Родрігес, 76), М. Кайседо, Франко (Х. Кайседо, 87), Паес (Мінда, 76) — Валенсія (Мена, 80).

Попередження: Гонсалес, Тальяфіко — Валенсія, М. Кайседо.

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