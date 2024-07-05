Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Аргентина у серії пенальті здолала Еквадор та пройшла до півфіналу Копа Америки arrow

Аргентина у серії пенальті здолала Еквадор та пройшла до півфіналу Копа Америки

5 липня 2024 09:49
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Аргентина вийшла до півфіналу Копа Америки, здолавши Еквадор
Гравці Аргентини у матчі проти Еквадору. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Збірні Аргентини та Еквадору зустрілись у чвертьфінальному матчі Кубка Америки. В доволі рівному матчі аргентинці зуміли вибороти перемогу у серії післяматчевих пенальті. 

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Аргентина проходить до півфіналу Копа Америки

На 35-й хвилині рахунок в матчі було відкрито — Лісандро Мартінес вдало завершив атаку команди. В другому таймі еквадорці заробили право на пенальті, проте Еннер Валенсія не реалізував його.

На першій компенсованій хвилині другого тайму еквадорці дивом змогли зрівняти рахунок — автором голу став Кевін Родрігес.

Тож команди зустрілись в серії післяматчевих пенальті. Аргентина виборола перемогу з рахунком 4:2. Цікаво, що зірковий аргентинець Ліонель Мессі не реалізував пенальті, а голкіпер Еміліано Мартінес відбив два перші удари еквадорців.

За результатами поєдинку Аргентина вийшла до півфіналу Копа Америки п'ятий раз поспіль. Наступний матч аргентинці проведуть проти переможця пари Венесуела — Канада. 

Аргентина — Еквадор 1:1 (4:2)
Голи: Л. Мартінес, 35 — Родрігес, 90+1.

Аргентина: Еміліано Мартінес — Тальяфіко, Лісандро Мартінес (Отаменді, 78), Ромеро, Моліна (Монтіель, 90+5) — Макаллістер, Фернандес (Ло Чельсо, 78), Де Пауль, Гонсалес — Лаутаро Мартінес (Альварес, 65), Мессі.

Еквадор: Домінгес — Інкап'є, Пачо, Торрес, Пресіадо — Груесо (Ебоа, 80), Сарм'єнто (Родрігес, 76), М. Кайседо, Франко (Х. Кайседо, 87), Паес (Мінда, 76) — Валенсія (Мена, 80).

Попередження: Гонсалес, Тальяфіко — Валенсія, М. Кайседо.

Нагадаємо, Зінченко залишає "Арсенал" — захисник має два варіанти продовження кар'єри.

Трубін готується продовжити кар'єру у відомому клубі — деталі.

"Чорноморець" знайшов заміну Григорчуку — хто очолить одеситів. 

Футболіст "Шахтаря" стає зіркою в американській MSL — гравець забиває гол за голом. 

Кварацхелія готується підписати контракт із "ПСЖ" — що відомо. 

"Динамо" продасть двох гравців до Польщі та Туреччини — про кого йдеться.

футбол Аргентина Ліонель Мессі Еквадор Копа Америка-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо