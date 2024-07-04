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Мессі може не зіграти у чвертьфіналі Кубка Америки — яка причина

4 липня 2024 17:18
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Ліонель Мессі може пропустити матч зі збірною Еквадору
Ліонель Мессі в Копа Америка. Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі може не вийти на поле у чвертьфінальному матчі Копа Америка-2024. Суперником чинних чемпіонів турніру стане національна команда Еквадору.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні назвав причину проблем досвідченого півзахисника, повідомляє Mundo Albiceleste.

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Збірна Аргентини набрала максимум балів у трьох матчах групового турніру Копа Америка-2025. "Альбіселесте" обіграли Канаду, Чилі та Перу. Команда Скалоні не пропустила жодного гола у свої ворота та вийшла у плей-офф турніру з першого місця у групі "A".

Втрата Мессі

В одному із попередніх матчів своєї команди Ліонель Мессі отримав травму. Тренерський штаб збірної Аргентини не поспішає повертати на поле 37-річного футболіста. Він може не зіграти з Еквадором, щоб не погіршити травму.

Ліонель Мессі може не зіграти з Еквадором
Ліонель Мессі може не зіграти з Еквадором. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Ліонель Скалоні заявив, що знатиме, чи вийде Мессі на поле, після вечірнього тренування збірної Аргентини. Досвідченого футболіста може замінити в основному складі Хуліан Альварес, який становитиме пару Лаутаро Мартінесу в атаці.

Ліонель Мессі ще не забивав за збірну Аргентини на Кубку Америки-2024. На рахунку ветерана одна результативна передача у два матчі. Найкращим бомбардиром турніру є аргентинець Лаутаро Мартінес, який забив 4 голи.

Матч Аргентина – Еквадор пройде 5 липня. Початок поєдинку 1/4 Копа Америка заплановано на 04:00 за київським часом.

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