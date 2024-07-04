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Месси может не сыграть в четвертьфинале Кубка Америки — какая причина

4 июля 2024 17:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лионель Месси может пропустить матч со сборной Эквадора
Лионель Месси на Копа Америка. Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси может не выйти на поле в четвертьфинальном матче Копа Америка-2024. Соперником действующих чемпионов турнира станет национальная команда Эквадора. 

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони  назвал причину проблем опытного полузащитника, сообщает Mundo Albiceleste

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Сборная Аргентины набрала максимум очков в трех матчах группового турнира Копа Америка-2025. "Альбиселесте" обыграли Канаду, Чили и Перу. Команда Скалони не пропустила ни одного гола в свои ворота и вышла в плей-офф турнира с первого места в группе "A". 

Потеря Месси 

В одном из предыдущих матчей своей команды Лионель Месси получил травму. Тренерский штаб сборной Аргентины не спешит возвращать на поле 37-летнего футболиста. Он может не сыграть с Эквадором, чтобы не усугубить травму. 

Лионель Месси может не сыграть с Эквадором
Лионель Месси может не сыграть с Эквадором. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Лионель Скалони заявил, что будет знать, выйдет ли Месси на поле, после вечерней тренировки сборной Аргентины. Опытного футболиста может заменить в основном составе Хулиан Альварес, который составит пару Лаутаро Мартинесу в атаке. 

Лионель Месси еще не забивал за сборную Аргентины на Кубке Америки-2024. На счету ветерана одна результативная передача в двух матча. Лучшим бомбардиром турнира является аргентинец Лаутаро Мартинес, который забил 4 гола. 

Матч Аргентина — Эквадор пройдет 5 июля. Начало поединка 1/4 Копа Америка запланировано на 04:00 по киевскому времени. 

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