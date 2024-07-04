Лионель Месси может пропустить матч со сборной Эквадора

Лионель Месси на Копа Америка. Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси может не выйти на поле в четвертьфинальном матче Копа Америка-2024. Соперником действующих чемпионов турнира станет национальная команда Эквадора.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал причину проблем опытного полузащитника, сообщает Mundo Albiceleste.

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Сборная Аргентины набрала максимум очков в трех матчах группового турнира Копа Америка-2025. "Альбиселесте" обыграли Канаду, Чили и Перу. Команда Скалони не пропустила ни одного гола в свои ворота и вышла в плей-офф турнира с первого места в группе "A".

Потеря Месси

В одном из предыдущих матчей своей команды Лионель Месси получил травму. Тренерский штаб сборной Аргентины не спешит возвращать на поле 37-летнего футболиста. Он может не сыграть с Эквадором, чтобы не усугубить травму.

Лионель Месси может не сыграть с Эквадором. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Лионель Скалони заявил, что будет знать, выйдет ли Месси на поле, после вечерней тренировки сборной Аргентины. Опытного футболиста может заменить в основном составе Хулиан Альварес, который составит пару Лаутаро Мартинесу в атаке.

Лионель Месси еще не забивал за сборную Аргентины на Кубке Америки-2024. На счету ветерана одна результативная передача в двух матча. Лучшим бомбардиром турнира является аргентинец Лаутаро Мартинес, который забил 4 гола.

Матч Аргентина — Эквадор пройдет 5 июля. Начало поединка 1/4 Копа Америка запланировано на 04:00 по киевскому времени.

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