Канада перемогла Венесуелу в чвертьфіналі Копа Америка в серії пенальті

Канада обіграла Венесуелу та зіграє у півфіналі Копа Америки — відео
На Копа Америка відбувся другий чвертьфінальний матч. У ньому збірна Венесуели протистояла Канаді.
Матч завершився перемогою Канади в серії пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.
Матч Венесуела — Канада
В ніч на 6 липня Канада у якості фаворита зіграла з Венесуелою.
Канадці відкрили рахунок на 13 хвилині після голу Джейкоба Шаффельбурга. Венесуела відповіла на 64 хвилині, коли Хосе Саломон Рондон забив дуже красивий гол із центра поля.
У серії пенальті Канада виявилася сильнішою за Венесуелу, обігравши їх з рахунком 4:3.
У півфіналі Копа Америки Канада зіграє проти Аргентини, яка раніше пройшла Еквадор.
Венесуела — Канада 1:1 — (по пенальті 3:4)
Голи: Рондон, 64 — Шаффельбург, 13.
Венесуела: Ромо — Наварро, Джордан Осоріо (Вількер, 90+2), Ферраресі, Арамбуру — Еррера, Мартінес (Рінкон, 90+2) — Сотельдо (Саваріно, 84), Кассерес (Кадіс, 60), Бельйо (Лакава, 84) — Рондон.
Головний тренер: Фернандо Батіста.
Канада: Крепо — Девіс, Корнеліус, Бомбіто, Джонстон — Еустакіо, Джонатан Осоріо (Коне, 81) — Шаффельбург (Міллар, 62), Девід, Ларін (Ахмед, 72) — Ларін (Олувасеї, 72).
Головний тренер: Джессі Марш.
Попередження: Арамбуру — Шаффельбург, Корнеліус.
Нагадаємо, Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо.
Зінченко залишає "Арсенал" — захисник має два варіанти продовження кар'єри.
Яремчук перейде до клубу одного з найпопулярніших чемпіонатів Європи — деталі.
"Чорноморець" знайшов заміну Григорчуку — хто очолить одеситів.
Трубін готується продовжити кар'єру у відомому клубі — деталі.
Читайте Новини.LIVE!