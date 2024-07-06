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Канада обіграла Венесуелу та зіграє у півфіналі Копа Америки — відео

6 липня 2024 08:55
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Агабекян Карен
редактор
Канада перемогла Венесуелу в чвертьфіналі Копа Америка в серії пенальті
Збірна Канади перемогла Венесуелу. Фото: x.com/canadasocceren
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На Копа Америка відбувся другий чвертьфінальний матч. У ньому збірна Венесуели протистояла Канаді.

Матч завершився перемогою Канади в серії пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Венесуела — Канада

В ніч на 6 липня Канада у якості фаворита зіграла з Венесуелою.

Канадці відкрили рахунок на 13 хвилині після голу Джейкоба Шаффельбурга. Венесуела відповіла на 64 хвилині, коли Хосе Саломон Рондон забив дуже красивий гол із центра поля.

У серії пенальті Канада виявилася сильнішою за Венесуелу, обігравши їх з рахунком 4:3.

У півфіналі Копа Америки Канада зіграє проти Аргентини, яка раніше пройшла Еквадор.

Венесуела — Канада 1:1 — (по пенальті 3:4)

Голи: Рондон, 64 — Шаффельбург, 13.

Венесуела: Ромо — Наварро, Джордан Осоріо (Вількер, 90+2), Ферраресі, Арамбуру — Еррера, Мартінес (Рінкон, 90+2) — Сотельдо (Саваріно, 84), Кассерес (Кадіс, 60), Бельйо (Лакава, 84) — Рондон.

Головний тренер: Фернандо Батіста.

Канада: Крепо — Девіс, Корнеліус, Бомбіто, Джонстон — Еустакіо, Джонатан Осоріо (Коне, 81) — Шаффельбург (Міллар, 62), Девід, Ларін (Ахмед, 72) — Ларін (Олувасеї, 72).

Головний тренер: Джессі Марш.

Попередження: Арамбуру — Шаффельбург, Корнеліус.

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