Колумбія розгромила Панаму 5-0 і вийшла до півфіналу Кубка Америки

Збірна Колумбія розгромила Панаму Фото: copaamerica.com

У США пройшов ще один матч чвертьфіналу Кубка Америки-2024. У цій грі Колумбія протистояла Панамі.

Колумбія спромоглася оформити розгромну перемогу з рахунком 5:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Колумбія — Панама

Колумбія відкрила рахунок на 8 хвилині після кутового. М'яч знайшов у воротарському майданчику голову Кордоби й той пробив у падінні.

Незабаром колумбійці заробили пенальті, який пробив Хамес — 2:0. Але це був не останній гол в таймі, оскільки Діас на 41 хвилині вирвався на ворота Панами і перекинув голкіпера.

На 70-й хвилині Ріос дальнім ударом зробив рахунок непристойним. Потім доданий час Колумбія заробила другий пенальті, який реалізував Борха.

Окрім Колумбії, у півфіналі також зіграють команди Аргентини, Канади та Уругваю.

Колумбія — Панама — 5:0

Голи: Кордоба, 8, Хамес, 15 (п.), Діас, 41, Ріос, 70, Борха, 90+4 (п.).

Колумбія: Варгас, Муньос (Ар'яс, 73), Санчес, Куеста, Мохіка, Урібе, Арьяс (Караскаль, 66), Ріос, Хамес (Кінтеро, 73), Діас (Сіністерра, 65), Кордоба (Борха, 79).

Панама: Москера, Блекмен (Герреро, 46), Мурільо, Міллер (Харві, 46), Кордоба, Фарінья, Девіс (Валенсія, 83), Крістіан Мартінес (Айярса, 62), Велш, Фахардо (Діас, 85), Барсен.

Попередження: Урібе, 45, Велш, 54, Фарінья, 64, Кордоба, 90+2.

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