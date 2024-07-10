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Мессі допоміг Аргентині обіграти Канаду та вийти у фінал Копа Америка-2024

10 липня 2024 08:43
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Мессі забив у ворота Канади та вивів Аргентину у фінал Копа Америка
Ліонель Мессі з партнерами зі збірної Аргентини. Фото: Reuters/Agustin Marcarian
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Збірна Аргентини провела поки що свій найкращий матч у нинішньому розіграші Копа Америка. Ліонель Мессі до результативної передачі та незабитого пенальті у серії матчу з Еквадором додав перший гол.

"Альбіселесте" вистачило двох м'ячів, щоб обіграти амбітну Канаду, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Команда Джессі Марша активно розпочала матч проти Аргентини. У дебюті поєдинку Джейкоб Шаффельбург надіслав м'яч поруч зі штангою воріт Еміліано Мартінеса. Але потім чинні чемпіони додали та перехопили ініціативу.

Аргентина забила два голи

Ліонель Мессі у цьому поєдинку часто бив по воротах суперника, але перший гол аргентинців опинився на рахунку іншого футболіста. На 23-й хвилині Родріго Де Пауль зробив проникаючий пас між захисниками суперника на Хуліана Альвареса, який відправив м'яч у сітку між ніг воротареві Максиму Крепо, 1:0! Наприкінці тайму суперники обмінялися моментами. Анхель Ді Марія мало не закинув м'яч за спину канадського воротаря, а Еміліано Мартінес врятував аргентинців після удару Джонатана Девіда.

Ліонель Мессі
Ліонель Мессі у матчі зі збірною Канади. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

На початку другого тайму на 51-й хвилині Енцо Фернандес завдав удару по воротах суперника, Лео Мессі підставив під м'яч ногу та забив свій перший гол на турнірі, 2:0! Цей епізод негативно вплинув на канадців, котрі майже не намагалися перехопити ініціативу та відігратися.

Аргентина — Канада — 2:0 (1:0)

Голи: Альварес, 23; Мессі, 51

Підопічні Ліонеля Скалоні зробили важливий крок на шляху захисту титулу. У фіналі Копа Америка-2024 вони зіграють із переможцем пари Колумбія – Уругвай.

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Канада спорт футбол Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу Копа Америка-2024

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