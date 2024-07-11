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Скалони рассказал, когда Месси уйдет из сборной Аргентины

11 июля 2024 11:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Скалони прокомментировал слухи об уходе Месси из сборной Аргентины
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони во время матча. Фото: Reuters/Agustin Marcarian
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал слухи о том, что главная звезда команды скоро может завершить международную карьеру. Лионель Месси намекнул на то, что после Копа Америка-2024 сосредоточится на клубном футболе. 

Месси мечтает завоевать еще один титул чемпионов Америки, сообщает TyC Sports.

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Лионель Месси помог сборной Аргентины выйти в финал Копа Америка-2024. Ветеран команды забил свой первый гол на турнире, "альбиселесте" обыграли Канаду со счетом 2:0. Также на счету ветерана одна результативная передача на нынешнем первенстве. 

Лионель Месси и Лионель Скалони
Лионель Месси и Лионель Скалони на тренировке. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Уход Месси из сборной Аргентины 

После матча футболиста американского "Интер Майами" подтвердил, что после Кубка Америки-2024 может завершить карьеру в национальной команде. Футболист не исключает, что не поедет со сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в 2026 году. 

Главный тренер "альбиселесте" подтвердил, что Лионель Месси может делать все, что захочет. Если футболист чувствует, что настало время попрощаться со сборной Аргентины, ему устроят роскошные проводы. 

"Мы рады каждой тренировке и каждому матчу Месси в команде. Пусть Лео будет с нами столько, сколько захочет. И он всегда может вернуться в сборную Аргентины в любой должности", — заявил Скалони. 

В ночь с воскресенья на понедельник, 15 июля, сборная Аргентины сыграет в финале Копа Америка с Колумбией. 

Напомним, Трубин выбрал новый клуб — "Бенфика" снизит трансферную стоимость украинца. 

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