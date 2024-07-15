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Аргентина зі сльозами Мессі вирвала перемогу у Колумбії у фіналі Копа Америка

15 липня 2024 07:57
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Аргентина виграла Кубок Америки, перемігши Колумбію у фіналі
Ліонель Мессі привітав Лаутаро Мартінеса із переможним голом. Фото: copaamerica.com
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У США пройшов фінал Кубка Америки-2024. У вирішальному матчі зійшлися збірні Аргентини та Колумбії.

Команда Аргентини змогла вирвати перемогу лише у додатковий час, повідомив портал Новини.LIVE.

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На стадіоні "Хард Рок" у Маямі команди не змогли визначити переможця у основні 90 хвилин.

У другому екстра-таймі перемогу Аргентині приніс форвард "Інтера" Лаутаро Мартінес після пасу Джованні Ло Чельсо.

Аргентина виграла другий Кубок Америки поспіль. 2021-го року вони перемогли Бразилію з рахунком 1:0.

Також Аргентина вийшла на перше місце за перемогами на Копа Америка — 16 трофеїв. Вони обійшли Уругвай — 15 кубків. Цікаво, що у легендарних бразильських "пентакампеонів" лише дев'ять перемог.

Для Аргентини затьмарила матч травма Ліонеля Мессі. 37-річний форвард та капітан команди у другому таймі зіткнувся з гравцем Колумбії Луїсом Діасом та отримав пошкодження гомілкостопа.

Ліонель Мессі плаче
Ліонель Мессі плаче після заміни у фіналі Копа Америка. Фото: скріншот

Мессі сильно плакав після того, як його замінили на 65 хвилині матчу, адже це був його останній Копа Америка. При цьому він не міг продовжувати матч, оскільки його нога сильно розпухла.

Аргентина — Колумбія — 1:0

Гол: Лаутаро Мартінес, 112

Аргентина: Мартінес, Монтьєль (Моліна, 72), Ромеро, Мартінес, Тальяфіко, Ді Марія (Отаменді, 117), Мак Аллістер (Паредес, 97), Де Поль, Фернандес (Ло Чельсо, 97), Мессі (Гонсалес, 66), Альварес (Мартінес, 97).

Колумбія: Варгас, Арьяс, Санчес, Куеста, Мохіка, Лерма (Урібе, 105), Арьяс (Карраскаль, 105), Ріос (Кастаньо, 89), Хамес (Кінтеро, 90), Диас (Борха, 105), Кордоба (Борре, 89).

Попередження: Макаллістер, Ло Чельсо — Кордоба, Борха.

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