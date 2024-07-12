Футболіст Динамо перейде у ФК Лівий берег

Динамо може продати півзахисника до Лівого берега — подробиці
Один із півзахисників київського "Динамо" проведе наступний сезон в іншій столичній команді. Тренерський штаб "біло-синіх" не розраховує на цього футболіста.
Віктор Близниченко найближчим часом приєднається до "Лівого берега", повідомляє UA-Футбол.
Київська футбольна команда "Лівий берег" продовжує підготовку до нового сезону у Першій лізі. Тренерський штаб посилює склад, а керівництво клубу займається трансферами. Черговим новачком столичного клубу стане футболіст київського "Динамо".
Трансфер Близниченка до "Лівого берега"
Два київські клуби ведуть переговори про перехід 21-річного Віктора Близниченка. Молодий футболіст здатний зіграти на будь-якому фланзі атаки. Минулий сезон він провів у складі "Кривбасу". Віктор зіграв 11 матчів у всіх турнірах та забив 1 гол.
Якщо Близниченко успішно пройде медобстеження у київському клубі, з ним буде підписано контракт. При цьому вихованець "Динамо" може стати футболістом "Лівого берега" на постійній основі. Трансферна вартість вінгера складає 200 тисяч євро.
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