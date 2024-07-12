Футболіст Динамо перейде у ФК Лівий берег

Віктор Близниченко (по центру) перед матчем "Динамо". Фото: instagram.com/victorbliznichenko97/

Один із півзахисників київського "Динамо" проведе наступний сезон в іншій столичній команді. Тренерський штаб "біло-синіх" не розраховує на цього футболіста.

Віктор Близниченко найближчим часом приєднається до "Лівого берега", повідомляє UA-Футбол.

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Віктор Близниченко у складі "Кривбасу". Фото: instagram.com/victorbliznichenko97/

Трансфер Близниченка до "Лівого берега"

Два київські клуби ведуть переговори про перехід 21-річного Віктора Близниченка. Молодий футболіст здатний зіграти на будь-якому фланзі атаки. Минулий сезон він провів у складі "Кривбасу". Віктор зіграв 11 матчів у всіх турнірах та забив 1 гол.

Якщо Близниченко успішно пройде медобстеження у київському клубі, з ним буде підписано контракт. При цьому вихованець "Динамо" може стати футболістом "Лівого берега" на постійній основі. Трансферна вартість вінгера складає 200 тисяч євро.

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