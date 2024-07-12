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Динамо может продать полузащитника в Левый берег — подробности

12 июля 2024 12:41
Валерий Ковалевич - Редактор
Футболист Динамо перейдет в ФК Левый берег
Виктор Близниченко (по центру) перед матчем "Динамо". Фото: instagram.com/victorbliznichenko97/
Валерий Ковалевич - Редактор

Один из полузащитников киевского "Динамо" проведет следующий сезон в другой столичной команде. Тренерский штаб "бело-синих" не рассчитывает на этого футболиста. 

Виктор Близниченко в ближайшее время присоединится к "Левому берегу", сообщает UA-Футбол

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Киевская футбольная команда "Левый берег" продолжает подготовку к новому сезону в Первой лиге. Тренерский штаб усиливает состав, а руководство клуба занимается трансферами. Очередным новичком столичного клуба станет футболист киевского "Динамо". 

Виктор Близниченко будет играть за Левый берег
Виктор Близниченко в составе "Кривбасса". Фото: instagram.com/victorbliznichenko97/

Трансфер Близниченко в "Левый берег"

Два киевских клуба ведут переговоры о переходе 21-летнего Виктора Близниченко. Молодой футболист способен сыграть на любом фланге атаки. Прошлый сезон он провел в составе "Кривбасса". Он сыграл 11 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. 

Если Близниченко успешно пройдет медобследование в киевском клубе, с ним будет подписан контракт. При этом воспитанник "Динамо" может стать футболистом "Левого берега" на постоянной основе. Трансферная стоимость вингера составляет 200 тысяч евро. 

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" — два клуба ведут борьбу за украинца. 

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спорт футбол Динамо Футбол трансферы УПЛ Левый Берег

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