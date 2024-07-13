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Судаков готується до трансферу з Шахтаря — клуб отримає вигідну пропозицію

13 липня 2024 13:52
Валерій Ковалевич - Редактор
Судаков цього літа піде з Шахтаря до одного з найкращих клубів Іспанії.
Георгій Судаков після вдалого сезону у "Шахтарі". Фото: instagram.com/sudakov_11/
Валерій Ковалевич - Редактор

Футболіст збірної України Георгій Судаков отримає шанс продовжити кар'єру у чемпіонаті Іспанії. У послугах молодого футболіста зацікавлений один із найамбіційніших клубів Ла-Ліги.

"Шахтар" чекає з Іспанії вигідну пропозицію щодо трансферу свого вихованця, повідомляє Marca .

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За останні два місяці "Шахтар" відкинув декілька варіантів з продажем Георгія Судакова. "Гірники" не проти відпустити 21-річного гравця, який минулого сезону забив 8 голів і зробив 2 результативні передачі. Проте український клуб хоче заробити на цьому трансфері щонайменше 60 млн євро.

Георгій Судаков
Георгій Судаков на тренуванні у збірній України. Фото: УАФ

Новий претендент на Судакова

Перспективним гравцем уже цікавилися "Наполі", "Челсі" та "Ліверпуль", проте вони не готові платити відступні, які вимагають "гірники". Згідно з повідомленням іспанських журналістів, тепер Судаковим цікавиться і мадридський "Атлетіко".

Георгій Судаков
Георгій Судаков із медаллю чемпіона України. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Керівництво столичного клубу майже завжди купує тих гравців, яких просить підписати Дієго Сімеоне. Аргентинський наставник вважає, що український півзахисник посилить середню лінію "Атлетіко". Іспанський клуб готовий заплатити "Шахтарю" 50 млн євро з урахуванням бонусів, але протягом декількох років.

Якщо "гірники" приймуть цю пропозицію, вже наступного сезону Судаков гратиме в одній лізі з Довбиком та Циганковим.

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