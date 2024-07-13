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Лунін погодився на переїзд до Саудівської Аравії

13 липня 2024 09:55
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Андрій Лунін готовий до переїзду з Реалу до Саудівської Аравії
Андрій Лунін у матчі за "Реал". Фото: Reuters/Jason Cairnduff
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін невдовзі може змінити команду. Вибір нового місця роботи може стати несподіваним.

Про можливе нове місце роботи українця повідомив журналіст Руді Галетті.

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Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Українець готовий до переїзду до Саудівської Аравії

25-річний воротар "Реала" Лунін може піти з "Реала" вже цього літнього трансферного вікна.

Джерело повідомило, що Лунін дав дозвіл своєму представнику вести переговори з офіційною владою Саудівської Аравії щодо можливого трансферу до однієї з команд ліги.

На цю мить Луніним у Саудівській Аравії можуть цікавитись лише "Аль-Наср" або "Аль-Іттіхад".

Також у ці два клуби із Саудівської Аравії можуть перейти бразильські воротарі АПЛ Аліссон із "Ліверпуля" та Едерсон із "Манчестер Сіті".

Лунін минулого сезону завдяки травмі Тібо Куртуа провів за "Реал" 31 матч, де пропустив 32 м'ячі та зіграв 12 сухих матчів.

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