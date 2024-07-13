Андрій Лунін готовий до переїзду з Реалу до Саудівської Аравії

Андрій Лунін у матчі за "Реал". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін невдовзі може змінити команду. Вибір нового місця роботи може стати несподіваним.

Про можливе нове місце роботи українця повідомив журналіст Руді Галетті.

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Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Українець готовий до переїзду до Саудівської Аравії

25-річний воротар "Реала" Лунін може піти з "Реала" вже цього літнього трансферного вікна.

Джерело повідомило, що Лунін дав дозвіл своєму представнику вести переговори з офіційною владою Саудівської Аравії щодо можливого трансферу до однієї з команд ліги.

На цю мить Луніним у Саудівській Аравії можуть цікавитись лише "Аль-Наср" або "Аль-Іттіхад".

Також у ці два клуби із Саудівської Аравії можуть перейти бразильські воротарі АПЛ Аліссон із "Ліверпуля" та Едерсон із "Манчестер Сіті".

🚨👌 Andriy #Lunin has given his ok to meet again with the PIF Next week to better understand the terms of the proposled ready for him. 🧤🇺🇦



👀 As told, #AlNassr - в розмовах з Ederson і Allison too - і #AlIttihad є 🇸🇦 clubs, що є для нового goalkeeper. 🐓⚽ https://t.co/XfuDIkP8hw pic.twitter.com/10ASxFQx9Y - Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 12, 2024

Лунін минулого сезону завдяки травмі Тібо Куртуа провів за "Реал" 31 матч, де пропустив 32 м'ячі та зіграв 12 сухих матчів.

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