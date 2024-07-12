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Іспанія — Англія — де дивитися фінальний матч Євро-2024

12 липня 2024 14:15
Валерій Ковалевич - Редактор
Де і коли дивитися Іспанія — Англія у фіналі Євро-2024
Букайо Сака святкує вихід у фінал чемпіонату Європи. Фото: instagram.com/bukayosaka87/
Валерій Ковалевич - Редактор

На чемпіонаті Європи з футболу, який проходить цього літа у Німеччині, залишилося провести один головний матч. У фіналі турніру зустрінуться збірні Іспанії та Англії.

Вболівальники з України зможуть побачити фінал Євро-2024 у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У неділю, 14 липня, на арені "Олімпіаштадіон" у Берліні зіграють "червона фурія" та "три леви". Класика континентального футболу у фіналі Євро-2024 буде доступна українським уболівальникам. Є декілька варіантів, які допоможуть побачити це протистояння.

Ламін Ямал та Ніко Вільямс
Ламін Ямал та Ніко Вільямс святкують гол. Фото: instagram.com/lamineyamal/

Де і коли дивитись матч Іспанія — Англія

Французький суддя Франсуа Летексьє виведе команди на поле о 22:00 за київським часом. В Україні фінал Євро-2024 можна буде побачити у прямому ефірі онлайн на регіональних телеканалах "Суспільне" ("Суспільне Дніпро", "Суспільне Київ" тощо).

Також поєдинок збірних Іспанії та Англії буде доступним у прямому ефірі цифрового мовлення T2. Ексклюзивним транслятором матчів чемпіонату Європи України залишається медіасервіс MEGOGO. Трансляція зустрічі буде доступна на каналі "Футбол Перший" та у розділі "Спорт" за підписками "Максимальна", "Оптимальна" та "Спорт".

Також українські вболівальники зможуть почути аудіотрансляцію фіналу Євро-2024 у прямому ефірі радіостанції "Радіо Промінь" у FM-діапазоні.

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