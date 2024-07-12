Где и когда смотреть Испания — Англия в финале Евро-2024

Букайо Сака празднует выход в финал чемпионата Европы. Фото: instagram.com/bukayosaka87/

На чемпионате Европы по футболу, который проходит этим летом в Германии, осталось провести один главный матч. В финале турнира встретятся сборные Испании и Англии.

Болельщики из Украины смогут увидеть финал Евро-2024 в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.

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В воскресенье, 14 июля, на арене "Олимпиаштадион" в Берлине сыграют "красная фурия" и "три льва". Классика континентального футбола в финале Евро-2024 будет доступна украинским болельщикам. Есть несколько вариантов, которые помогут увидеть это противостояние.

Ламин Ямал и Нико Уильямс празднуют гол. Фото: instagram.com/lamineyamal/

Где и когда смотреть матч Испания — Англия

Французский судья Франсуа Летексье выведет команды на поле в 22:00 по киевскому времени. В Украине финал Евро-2024 можно будет увидеть в прямом эфире онлайн на региональных телеканалах "Суспільне" ("Суспільне Дніпро", "Суспільне Київ" и так далее).

Также поединок сборных Испании и Англии будет доступен в прямом эфире цифрового вещания T2. Эксклюзивным транслятором матчей чемпионата Европы Украины остается медиасервис MEGOGO. Трансляция встречи будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Оптимальная" и "Спорт".

Также украинские болельщики смогут услышать аудиотрансляцию финала Евро-2024 в прямом эфире радиостанции "Радио Проминь" в FM-диапазоне.

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