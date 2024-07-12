В Англии приняли решение по поводу будущего Саутгейта в сборной

В Англии решили судьбу Саутгейта — что ждет тренера после Евро-2024
Руководство Футбольной Ассоциации Англии внимательно следит за выступлением "трех львов" на Евро-2024. Выход команды Гарета Саутгейта в финал континентального первенства во второй раз подряд посчитали серьезным успехом.
В Англии уже решили дальнейшую судьбу тренера национальной команды, сообщает Daily Mirror.
Гарет Саутгейт стал третьим тренером в истории чемпионатов Европы, которому удалось вывести свою команду в два подряд финала крупного турнира. Ранее это достижение удавалось немцам Гельмуту Шену (1972, 1976) и Берти Фогтсу (1992, 1996).
Что ждет Саутгейта после турнира
Еще за несколько дней до финала Евро-2024 стало известно о том, что главному тренеру сборной Англии предложат сохранить свой пост. В ближайшее время 53-летнему Гарету Саутгейту предоставят новый контракт на улучшенных условиях.
В начале чемпионата Европы Саутгейта критиковали за слишком осторожную игру команды и отсутствие в ней динамики. Однако руководство английского футбола ценит стабильность, с которой тренер достигает с игроками высших стадий международных турниров.
Несколько месяцев назад возникли слухи о том, что Саутгейт хочет поработать в "Манчестер Юнайтед", но теперь этот вариант не доступен.
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