В Англии приняли решение по поводу будущего Саутгейта в сборной

Гарет Саутгейт празднует выход сборной Англии в финал Евро-2024. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Руководство Футбольной Ассоциации Англии внимательно следит за выступлением "трех львов" на Евро-2024. Выход команды Гарета Саутгейта в финал континентального первенства во второй раз подряд посчитали серьезным успехом.

В Англии уже решили дальнейшую судьбу тренера национальной команды, сообщает Daily Mirror.

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Гарет Саутгейт стал третьим тренером в истории чемпионатов Европы, которому удалось вывести свою команду в два подряд финала крупного турнира. Ранее это достижение удавалось немцам Гельмуту Шену (1972, 1976) и Берти Фогтсу (1992, 1996).

Гарет Саутгейт и Фил Фоден. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Что ждет Саутгейта после турнира

Еще за несколько дней до финала Евро-2024 стало известно о том, что главному тренеру сборной Англии предложат сохранить свой пост. В ближайшее время 53-летнему Гарету Саутгейту предоставят новый контракт на улучшенных условиях.

В начале чемпионата Европы Саутгейта критиковали за слишком осторожную игру команды и отсутствие в ней динамики. Однако руководство английского футбола ценит стабильность, с которой тренер достигает с игроками высших стадий международных турниров.

Несколько месяцев назад возникли слухи о том, что Саутгейт хочет поработать в "Манчестер Юнайтед", но теперь этот вариант не доступен.

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