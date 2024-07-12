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В Англии решили судьбу Саутгейта — что ждет тренера после Евро-2024

12 июля 2024 10:24
Валерий Ковалевич - Редактор
В Англии приняли решение по поводу будущего Саутгейта в сборной
Гарет Саутгейт празднует выход сборной Англии в финал Евро-2024. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay
Валерий Ковалевич - Редактор

Руководство Футбольной Ассоциации Англии внимательно следит за выступлением "трех львов" на Евро-2024. Выход команды Гарета Саутгейта в финал континентального первенства во второй раз подряд посчитали серьезным успехом.

В Англии уже решили дальнейшую судьбу тренера национальной команды, сообщает Daily Mirror.

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Гарет Саутгейт стал третьим тренером в истории чемпионатов Европы, которому удалось вывести свою команду в два подряд финала крупного турнира. Ранее это достижение удавалось немцам Гельмуту Шену (1972, 1976) и Берти Фогтсу (1992, 1996).

Гарет Саутгейт и Фил Фоден
Гарет Саутгейт и Фил Фоден. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Что ждет Саутгейта после турнира

Еще за несколько дней до финала Евро-2024 стало известно о том, что главному тренеру сборной Англии предложат сохранить свой пост. В ближайшее время 53-летнему Гарету Саутгейту предоставят новый контракт на улучшенных условиях. 

В начале чемпионата Европы Саутгейта критиковали за слишком осторожную игру команды и отсутствие в ней динамики. Однако руководство английского футбола ценит стабильность, с которой тренер достигает с игроками высших стадий международных турниров. 

Несколько месяцев назад возникли слухи о том, что Саутгейт хочет поработать в "Манчестер Юнайтед", но теперь этот вариант не доступен. 

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" — два клуба ведут борьбу за украинца. 

Трубин выбрал новый клуб — "Бенфика" снизит трансферную стоимость украинца. 

Миколенко выбрал новый клуб — "Эвертон" готовится для трансфера.

Скалони рассказал, когда Месси уйдет из сборной Аргентины. 

Довбик сможет перейти в клуб, который регулярно ведет борьбу за чемпионский титул.

спорт футбол Евро-2024 Сборная Англии по футболу Гарет Саутгейт

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