В Англії ухвалили рішення щодо майбутнього Саутгейта у збірній

Гарет Саутгейт святкує вихід збірної Англії до фіналу Євро-2024. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Керівництво Футбольної Асоціації Англії уважно стежить за виступом "трьох левів" на Євро-2024. Вихід команди Гарета Саутгейта у фінал континентальної першості вдруге поспіль вважають за серйозний успіх.

В Англії вже вирішили подальшу долю тренера національної команди, повідомляє Daily Mirror.

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Гарет Саутгейт став третім тренером в історії чемпіонатів Європи, якому вдалося вивести свою команду у два поспіль фінали великого турніру. Раніше це досягнення вдавалося німцям Гельмуту Шену (1972, 1976) та Берті Фогтсу (1992, 1996).

Гарет Саутгейт та Філ Фоден. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Що чекає на Саутгейта після турніру

Ще за декілька днів до фіналу Євро-2024 стало відомо, що головному тренеру збірної Англії запропонують зберегти свою посаду. Найближчим часом 53-річному Гарету Саутгейту нададуть новий контракт на покращених умовах.

На початку чемпіонату Європи Саутгейта критикували за надто обережну гру команди та відсутність у ній динаміки. Проте керівництво англійського футболу цінує стабільність, з якою тренер досягає з гравцями найвищих стадій міжнародних турнірів.

Декілька місяців тому виникли чутки про те, що Саутгейт хоче попрацювати в "Манчестер Юнайтед", але тепер цей варіант не доступний.

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