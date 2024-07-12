В Англії ухвалили рішення щодо майбутнього Саутгейта у збірній

В Англії вирішили долю Саутгейта — що чекає на тренера після Євро-2024
Керівництво Футбольної Асоціації Англії уважно стежить за виступом "трьох левів" на Євро-2024. Вихід команди Гарета Саутгейта у фінал континентальної першості вдруге поспіль вважають за серйозний успіх.
В Англії вже вирішили подальшу долю тренера національної команди, повідомляє Daily Mirror.
Гарет Саутгейт став третім тренером в історії чемпіонатів Європи, якому вдалося вивести свою команду у два поспіль фінали великого турніру. Раніше це досягнення вдавалося німцям Гельмуту Шену (1972, 1976) та Берті Фогтсу (1992, 1996).
Що чекає на Саутгейта після турніру
Ще за декілька днів до фіналу Євро-2024 стало відомо, що головному тренеру збірної Англії запропонують зберегти свою посаду. Найближчим часом 53-річному Гарету Саутгейту нададуть новий контракт на покращених умовах.
На початку чемпіонату Європи Саутгейта критикували за надто обережну гру команди та відсутність у ній динаміки. Проте керівництво англійського футболу цінує стабільність, з якою тренер досягає з гравцями найвищих стадій міжнародних турнірів.
Декілька місяців тому виникли чутки про те, що Саутгейт хоче попрацювати в "Манчестер Юнайтед", але тепер цей варіант не доступний.
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