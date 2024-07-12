Де ла Фуенте розповів, як збірна Іспанії зіграє у фіналі Євро-2024

Луїс де ла Фуенте керує грою збірної Іспанії. Фото: Reuters/Michaela Stache

Збірна Іспанії першою виборола путівку до фінального поєдинку чемпіонату Європи з футболу. Головний тренер команди Луїс де ла Фуенте був упевнений, що суперником його команди стануть англійці.

Іспанський наставник пояснив, чи зможе "червона фурія" перемогти "трьох левів", повідомляє Marca.

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Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте уважно вивчив півфінальний двобій Євро-2024, в якому Англія вирвала перемогу у Нідерландів. Наставник "червоної фурії" вважає, що його команді дістався максимально складний суперник.

Луїс де ла Фуенте дає вказівки Начо та Навасу. Фото: Reuters/Michaela Stache

Що де ла Фуенте думає про збірну Англії

Тренерський штаб збірної Іспанії переглянув матч Англія — Нідерланди спочатку з футболістами, а потім ще раз самостійно. Де ла Фуенте із помічниками розібрали всі аспекти дій підопічних Гарета Саутгейта на полі.

Де ла Фуенте присвятить вивченню манери гри збірної Англії ще один день, після чого детально розповість своїм гравцям, як протистояти фавориту Євро-2024. Наставник іспанської команди вважає, що англійці стали сильнішими по ходу турніру.

"Тепер нам доведеться зіткнутися з потужною та впевненою в собі командою, яка має досвід виступів на такому рівні як у збірній, так і в клубах. Це буде важкий та напружений поєдинок", — заявив де ла Фуенте.

Фінал Євро-2024 відбудеться у неділю, 14 липня.

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