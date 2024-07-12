Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Де ла Фуенте наперед готував збірну Іспанії до матчу з Англією — що сказав тренер arrow

Де ла Фуенте наперед готував збірну Іспанії до матчу з Англією — що сказав тренер

12 липня 2024 09:57
Валерій Ковалевич - Редактор
Де ла Фуенте розповів, як збірна Іспанії зіграє у фіналі Євро-2024
Луїс де ла Фуенте керує грою збірної Іспанії. Фото: Reuters/Michaela Stache
Валерій Ковалевич - Редактор

Збірна Іспанії першою виборола путівку до фінального поєдинку чемпіонату Європи з футболу. Головний тренер команди Луїс де ла Фуенте був упевнений, що суперником його команди стануть англійці.

Іспанський наставник пояснив, чи зможе "червона фурія" перемогти "трьох левів", повідомляє Marca.

Читайте також:

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте уважно вивчив півфінальний двобій Євро-2024, в якому Англія вирвала перемогу у Нідерландів. Наставник "червоної фурії" вважає, що його команді дістався максимально складний суперник.

Луїс де ла Фуенте
Луїс де ла Фуенте дає вказівки Начо та Навасу. Фото: Reuters/Michaela Stache

Що де ла Фуенте думає про збірну Англії

Тренерський штаб збірної Іспанії переглянув матч Англія — Нідерланди спочатку з футболістами, а потім ще раз самостійно. Де ла Фуенте із помічниками розібрали всі аспекти дій підопічних Гарета Саутгейта на полі.

Де ла Фуенте присвятить вивченню манери гри збірної Англії ще один день, після чого детально розповість своїм гравцям, як протистояти фавориту Євро-2024. Наставник іспанської команди вважає, що англійці стали сильнішими по ходу турніру.

"Тепер нам доведеться зіткнутися з потужною та впевненою в собі командою, яка має досвід виступів на такому рівні як у збірній, так і в клубах. Це буде важкий та напружений поєдинок", — заявив де ла Фуенте.

Фінал Євро-2024 відбудеться у неділю, 14 липня.

Нагадаємо, Циганков піде з "Жирони" — два клуби ведуть боротьбу за українця. 

Трубін обрав новий клуб — "Бенфіка" знизить трансферну вартість українця. 

Миколенко обрав новий клуб — "Евертон" готується для трансферу. 

Скалоні розповів, коли Мессі піде зі збірної Аргентини. 

Довбик зможе перейти до клубу, який регулярно веде боротьбу за чемпіонський титул. 

спорт футбол Євро-2024 Збірна Іспанії з футболу Збірна Англії по футболу Луїс Де Ла Фуенте

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня