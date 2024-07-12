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Де ла Фуэнте заранее готовил сборную Испании к матчу с Англией — что сказал тренер

12 июля 2024 09:57
Валерий Ковалевич - Редактор
Де ла Фуэнте рассказал, как сборная Испании сыграет в финале Евро-2024
Луис де ла Фуэнте руководит игрой сборной Испании. Фото: Reuters/Michaela Stache
Валерий Ковалевич - Редактор

Сборная Испании первой завоевала путевку в финальный поединок чемпионата Европы по футболу. Главный тренер команды Луис де ла Фуэнте был уверен, что соперником его команды станут англичане.

Испанский наставник объяснил, сможет ли "красная фурия" победить "трех львов", сообщает Marca.

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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте внимательно изучил полуфинальный поединок Евро-2024, в котором Англия вырвала победу у Нидерландов. Наставник "красной фурии" считает, что его команде достался максимально сложный соперник. 

Луис де ла Фуэнте
Луис де ла Фуэнте дает указания Начо и Навасу. Фото: Reuters/Michaela Stache

Что де ла Фуэнте думает о сборной Англии 

Тренерский штаб сборной Испании посмотрел матч Англия — Нидерланды сначала с футболистами, а затем еще раз самостоятельно. Де ла Фуэнте с помощниками разобрали все аспекты действий подопечных Гарета Саутгейта на поле. 

Де ла Фуэнте посвятит изучению манеры игры сборной Англии еще один день, после чего детально расскажет своим игрокам, как противостоять фавориту Евро-2024. Наставник испанской команды считает, что англичане стали сильнее по ходу турнира. 

"Теперь нам придется столкнуться с мощной и уверенной в себе командой, которая имеет опыт выступлений на таком уровне как в сборной, так и в клубах. Это будет тяжелый и напряженный поединок", — заявил де ла Фуэнте.

Финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля. 

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" — два клуба ведут борьбу за украинца. 

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