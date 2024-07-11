Испания — Англия — Франсуа Летексье будет судить финал Евро-2024

Судья Франсуа Летексье (слева) и главный тренер сборной Хорватии Златко Далич. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Французский рефери Франсуа Летексье будет работать главным арбитром на финальном матче чемпионата Европы по футболу. В этом поединке встретятся сборные Испании и Англии.

Летексье обладает репутацией спокойного арбитра, сообщает портал Новини.LIVE.

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Франсуа Летексье является арбитром ФИФА с 2017 года. Он работал на финале Суперкубка УЕФА в 2023 году, в котором "Манчестер Сити" обыграл по пенальти "Севилью".

Француз был четвертым арбитром на финале Лиги чемпионов-2024. Недавно стало известно о том, что 35-летний рефери будет обслужить матчи футбольного турнира Летних Олимпийских игр-2024.

Франсуа Летексье предупреждает футболиста сборной Дании. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Стиль работы Летексье

На Евро-2024 французский рефери судил матчи Хорватия — Албания (2:2), Дания — Сербия (0:0) и Испания — Грузия (4:1). В 3 из последних 4 матчей судья продемонстрировал меньше 4 желтых карточек. Он предпочитает разговаривать с футболистами вместо того, чтобы предупреждать их.

В 10 последних поединков Летексье никого не удалял с поля. В 8 из последних 9 матчей он не назначил ни одного пенальти.

Финал Евро-2024 пройдет в воскресенье, 14 июля, в 22:00 по киевскому времени. Матч пройдет в Берлине. За трофей будут бороться сборные Испании и Англии.

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