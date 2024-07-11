Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шахтер может продать ведущего игрока в один из лучших немецких клубов — детали arrow

Шахтер может продать ведущего игрока в один из лучших немецких клубов — детали

11 июля 2024 13:43
Валерий Ковалевич - Редактор
Матвиенко может перейти из Шахтера в топ-клуб из Германии
Футболисты "Шахтера" на предсезонных сборах. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
Валерий Ковалевич - Редактор

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко оказался в центре внимания известного европейского клуба. Руководство "горняков" может продать одного из лидеров команды. 

Матвиенко продолжает готовиться к новому сезону в "Шахтере", но ситуация может измениться, сообщает Stern

Читайте также:

Контракт Николая Матвиенко с "Шахтером" действует до лета 2027 года с возможностью продления еще на один сезон. "Горняки" не собираются продавать защитника, но выгодное предложение способно вынудить донецкий клуб согласиться на трансфер. 

Николай Матвиенко
Николай Матвиенко в составе сборной Украины. Фото: скриншот Megogo

Куда может перейти Матвиенко 

Опытный 28-летний футболист оказался в списке потенциальных новичков дортмундской "Боруссии". Немецкая команда осталась без лидера обороны после ухода Матса Хуммельса. В ближайшее время "шмели" могут потерять и Никласа Зюле. 

"Боруссия" ищет нового центрбека. Николай Матвиенко оказался одним из кандидатов на переход в дортмундскую команду. Руководство немецкого клуба готово предложить за футболиста "Шахтера" 8 млн евро. Переговоры могут начаться в ближайшие недели. 

В сезоне 2023/2024 Матвиенко сыграл за "Шахтер" во всех турнирах 30 матчей, в которых забил 5 голов. 

Напомним, Трубин выбрал новый клуб — "Бенфика" снизит трансферную стоимость украинца. 

Довбик сможет перейти в клуб, который регулярно ведет борьбу за чемпионский титул.

Тымчик нашел новый клуб и готовится к трансферу из "Динамо".

Миколенко выбрал новый клуб — "Эвертон" готовится для трансфера. 

Яремчук и Ванат могут стать одноклубниками в известной команде.

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Николай Матвиенко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев