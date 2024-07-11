Матвиенко может перейти из Шахтера в топ-клуб из Германии

Футболисты "Шахтера" на предсезонных сборах. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко оказался в центре внимания известного европейского клуба. Руководство "горняков" может продать одного из лидеров команды.

Матвиенко продолжает готовиться к новому сезону в "Шахтере", но ситуация может измениться, сообщает Stern.

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Контракт Николая Матвиенко с "Шахтером" действует до лета 2027 года с возможностью продления еще на один сезон. "Горняки" не собираются продавать защитника, но выгодное предложение способно вынудить донецкий клуб согласиться на трансфер.

Николай Матвиенко в составе сборной Украины. Фото: скриншот Megogo

Куда может перейти Матвиенко

Опытный 28-летний футболист оказался в списке потенциальных новичков дортмундской "Боруссии". Немецкая команда осталась без лидера обороны после ухода Матса Хуммельса. В ближайшее время "шмели" могут потерять и Никласа Зюле.

"Боруссия" ищет нового центрбека. Николай Матвиенко оказался одним из кандидатов на переход в дортмундскую команду. Руководство немецкого клуба готово предложить за футболиста "Шахтера" 8 млн евро. Переговоры могут начаться в ближайшие недели.

В сезоне 2023/2024 Матвиенко сыграл за "Шахтер" во всех турнирах 30 матчей, в которых забил 5 голов.

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