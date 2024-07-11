Матвієнко може перейти з Шахтаря до топклубу з Німеччини

Шахтар може продати провідного гравця в один із найкращих німецьких клубів — деталі
Захисник збірної України та донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко опинився в центрі уваги відомого європейського клубу. Керівництво "гірників" може продати одного із лідерів команди.
Матвієнко продовжує готуватися до нового сезону у "Шахтарі", але ситуація може змінитися, повідомляє Stern.
Контракт Миколи Матвієнка із "Шахтарем" діє до літа 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон. "Гірники" не збираються продавати захисника, але вигідна пропозиція здатна змусити донецький клуб погодитися на трансфер.
Куди може перейти Матвієнко
Досвідчений 28-річний футболіст опинився у списку потенційних новачків дортмундської "Боруссії". Німецька команда залишилася без лідера оборони після відходу Матса Хуммельса. Найближчим часом "джмелі" можуть втратити й Нікласа Зюле.
"Боруссія" шукає нового центрбека. Микола Матвієнка виявився одним із кандидатів на перехід у дортмундську команду. Керівництво німецького клубу готове запропонувати за футболіста "Шахтаря" 8 млн євро. Переговори можуть розпочатися найближчими тижнями.
У сезоні 2023/2024 Матвієнко зіграв за "Шахтар" у всіх турнірах 30 матчів, у яких забив 5 голів.
Нагадаємо, Трубін обрав новий клуб — "Бенфіка" знизить трансферну вартість українця.
Довбик зможе перейти до клубу, який регулярно веде боротьбу за чемпіонський титул.
Тимчик знайшов новий клуб і готується до трансферу з "Динамо".
Миколенко обрав новий клуб — "Евертон" готується для трансферу.
Яремчук та Ванат можуть стати одноклубниками у відомій команді.
Читайте Новини.LIVE!