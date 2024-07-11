Матвієнко може перейти з Шахтаря до топклубу з Німеччини

Футболісти "Шахтаря" на передсезонних зборах. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Захисник збірної України та донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко опинився в центрі уваги відомого європейського клубу. Керівництво "гірників" може продати одного із лідерів команди.

Матвієнко продовжує готуватися до нового сезону у "Шахтарі", але ситуація може змінитися, повідомляє Stern.

Читайте також:

Контракт Миколи Матвієнка із "Шахтарем" діє до літа 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон. "Гірники" не збираються продавати захисника, але вигідна пропозиція здатна змусити донецький клуб погодитися на трансфер.

Микола Матвієнко у складі збірної України. Фото: скриншот Megogo

Куди може перейти Матвієнко

Досвідчений 28-річний футболіст опинився у списку потенційних новачків дортмундської "Боруссії". Німецька команда залишилася без лідера оборони після відходу Матса Хуммельса. Найближчим часом "джмелі" можуть втратити й Нікласа Зюле.

"Боруссія" шукає нового центрбека. Микола Матвієнка виявився одним із кандидатів на перехід у дортмундську команду. Керівництво німецького клубу готове запропонувати за футболіста "Шахтаря" 8 млн євро. Переговори можуть розпочатися найближчими тижнями.

У сезоні 2023/2024 Матвієнко зіграв за "Шахтар" у всіх турнірах 30 матчів, у яких забив 5 голів.

Нагадаємо, Трубін обрав новий клуб — "Бенфіка" знизить трансферну вартість українця.

Довбик зможе перейти до клубу, який регулярно веде боротьбу за чемпіонський титул.

Тимчик знайшов новий клуб і готується до трансферу з "Динамо".

Миколенко обрав новий клуб — "Евертон" готується для трансферу.

Яремчук та Ванат можуть стати одноклубниками у відомій команді.