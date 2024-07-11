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Куман обвинил судью в поражении сборной Нидерландов от Англии

11 июля 2024 10:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Куман резко раскритиковал судейство после поражения Нидерландов от Англии
Рональд Куман недоволен решением арбитра. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Нидерландов сумела забить гол в полуфинале Евро-2024 с Англией. Подопечные Гарета Саутгейта отыгрались еще до перерыва матча, а в конце поединка забили победный гол. 

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман недоволен поводом для назначения пенальти в ворота своей команды в первом тайме, сообщает ESPN

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Немецкий арбитр Феликс Цвайер назначил пенальти в ворота сборной Нидерландов за то, что мяч после удара Харри Кейна задел руку защитника "оранье". Рональд Куман отметил, что судья не должен был назначать одиннадцатиметровый. 

Рональд Куман и Ваут Вегхорст
Рональд Куман и Ваут Вегхорст после матча. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Что Куман сказал о матче против Англии 

По мнению главного тренера нидерландской команды, рука его защитника была тесно прижата к телу, футболисты не мог избежать контакта с мячом. Однако рефери после просмотра того эпизода решил назначить пенальти, и Кейн переиграл Вербрюггена. 

"У рефери не было оснований для пенальти. Игрок пытался заблокировать удар Кейна и делал это в рамках правил. Очень странное решение судьи. Он вообще совершил много ошибок. Нельзя так работать на столь высоком уровне. Но, конечно, мы проиграли не из-за судейство", — заявил Куман. 

Сборная Англии сыграет с Испанией в финале Евро-2024 в воскресенье, 14 июля. 

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спорт футбол Нидерланды Евро-2024 Рональд Куман

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