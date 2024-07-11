Сборная Англии в драматическом матче обыграла Нидерланды на Евро-2024

Кейн и Уоткинс празднуют выход в финал Евро-2024. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Второй полуфинал чемпионата Европы получился не менее эмоциональным, чем первый. Снова одна из команд открыла счет, но в итоге уступила настойчивому сопернику и покинула турнир.

Сборная Англии вслед за Испанией вышла в финал Евро-2024, сообщает портал Новини.LIVE.

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Национальная команда Нидерландов грамотно противостояла Англии на протяжение большей части полуфинала на чемпионате Европы. "Три льва" победили благодаря спорному пенальти и мастерству Олли Уоткинса, который забил победный гол на последних секундах игры.

Команда Кумана вела в счете

Нидерланды — Англия — 1:2 (1:1)

Голы: Симонс, 7 — Кейн, 18 (пенальти); Уоткинс, 90+1

Нидерланды: Вербрюгген — Дюмфрис (Зиркзее, 90+3), Ван Дейк (капитан), Де Врей, Аке — Рейндерс, Симонс (Бробби, 90+3), Схаутен — Гакпо, Депай (Верман, 35), Мален (Вегхорст, 46).

Тренер: Рональд Куман.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гехи — Сака (Конса, 90+3), Мейну (Галлахер, 90+3), Райс, Триппьер (Шоу, 46) — Фоден (Палмер, 80), Беллингем — Кейн (капитан) (Уоткинс, 81).

Тренер: Гарет Саутгейт.

Сборная Нидерландов вышла из группы с третьего места и была близка к тому, чтобы оказаться в финале Евро-2024. Команда Кумана бодро начала матч, а Хави Симонс вывел ее вперед уже на 7-й минуте встречи. Воспитаннику "Барселоны" удался красивый обводящий удар со средней дистанции, Пикфорд не сумел дотянуться до мяча, 1:0!

Однако оранжевая часть стадиона радовалась недолго. Десять минут спустя Дюмфрис в борьбе с Кейном сыграл рукой в своей штрафной. Точнее, мяч скользнул по руке, которую Дензел просто не успел прижать к телу. Арбитр назначил неоднозначный пенальти в ворота Нидерландов, и Кейн пробил точно под штангу. Вербрюгген угадал направление удара, но не дотянулся до мяча, 1:1!

Гарет Саутгейт снова вывел Англию в финал Евро. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

В дальнейшем англичане владели инициативой и упустили ряд моментов. Лучший был у Фодена, который сыграл пока свой лучший матч на турнире. Фил нанес обводящий удар из-за пределов штрафной и попал в штангу ворот соперника. Проблемы Нидерландов усугубились после травмы Депая, который не смог продолжить матч и уступил место на поле опорному полузащитнику.

Во втором тайме англичане продолжали владеть инициативой, но это долго не приносило им дивидендов. Решающую роль сыграли замены, которые провел Гарет Саутгейт. Герой прошлого сезона АПЛ Олли Уоткинс принес своей команде победу.

На последней минуте игры форвард "Астон Виллы" получил на правом краю чужой штрафной мяч после передачи Палмера. Олли развернулся в борьбе с Де Вреем и точно пробил низом в дальний угол ворот, 1:2! У Нидерландов уже не было времени, чтобы отыграться.

Олли Уоткинс вывел Англию в финал Евро-2024. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Сборная Англии во второй раз подряд вышла в финал Евро-2024. В воскресенье, 14 июля, она сыграет с Испанией.

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