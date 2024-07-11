Гари Невилл: Пенальти в ворота Нидерландов на Евро-2024 — позор

Момент с фолом на Гарри Кейне. Фото: x.com/footballontnt

Во втором полуфинале чемпионата Европы-2024 Нидерланды сыграли с Англией (1:2). В первом тайме судья назначил пенальти в ворота "оранжевых".

В первом тайме судья после ВАР посчитал, что Думфрис фолил на Гарри Кейне и указал на точку, передает Sport.ua.

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Невилл против пенальти

В первом тайме Кейн наносил удар по воротах и попал в ногу соперника. После ВАР рефери назначил пенальти, а Гарри его реализовал.

Бывший защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл, который работает на Евро-2024 как эксперт на английском телевидении, прокомментировал решение рефери.

По его словам, решение рефери является позорным.

"Пенальти? Как бывший защитник, я могу сказать одно – это абсолютный позор!", — сказал Невилл.

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