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Мората получил травму после инцидента с охранником — что известно

10 июля 2024 14:02
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Мората получил травму и может не сыграть в финале Евро-2024
Альваро Мората празднует выход сборной Испании в финал Евро-2024. Фото: Reuters/Leonhard Simon
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Испании Альваро Мората получил травму после победы своей команды над Францией в полуфинале Евро-2024. Капитан "красной фурии" может пропустить финал турнира.

Травму Морате нанес один из охранников стадиона "Арена Мюнхен", сообщает Marca

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Сборная Испании одержала волевую победу над Францией (2:1) в полуфинале Евро-2024. Капитан "красной фурии" Альваро Мората не забил в этом матче, но помог своей команде удержать преимущество. 

Альваро Мората и Марк Кукурелья
Альваро Мората и Марк Кукурелья в борьбе с Усманом Дембеле. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Как Мората получил травму 

Во время празднований игроков сборной Испании по случаю выхода в финал континентального первенства произошел неприятный инцидент. Один из сотрудников безопасности стадиона "Арена Мюнхен" ударил Альваро Морату по голеностопу.

Сборная Испании вышла в финал Евро-2024
Сборная Испании во время инцидента с охранником. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Испанский форвард начал хромать, а позже заявил, что испытывает сильную боль. Мората не уверен, что сможет выйти на поле в финале Евро-2024. Однако через несколько часов полузащитник сборной Испании Родри заверил, что поговорил с капитаном команды, который к тому времени уже чувствовал себя лучше. 

В финале Евро-2024 сборная Испании сыграет с победителем пары Нидерланды — Англия. 

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