Мората получил травму и может не сыграть в финале Евро-2024

Альваро Мората празднует выход сборной Испании в финал Евро-2024. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Форвард сборной Испании Альваро Мората получил травму после победы своей команды над Францией в полуфинале Евро-2024. Капитан "красной фурии" может пропустить финал турнира.

Травму Морате нанес один из охранников стадиона "Арена Мюнхен", сообщает Marca.

Читайте также:

Сборная Испании одержала волевую победу над Францией (2:1) в полуфинале Евро-2024. Капитан "красной фурии" Альваро Мората не забил в этом матче, но помог своей команде удержать преимущество.

Альваро Мората и Марк Кукурелья в борьбе с Усманом Дембеле. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Как Мората получил травму

Во время празднований игроков сборной Испании по случаю выхода в финал континентального первенства произошел неприятный инцидент. Один из сотрудников безопасности стадиона "Арена Мюнхен" ударил Альваро Морату по голеностопу.

Сборная Испании во время инцидента с охранником. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Испанский форвард начал хромать, а позже заявил, что испытывает сильную боль. Мората не уверен, что сможет выйти на поле в финале Евро-2024. Однако через несколько часов полузащитник сборной Испании Родри заверил, что поговорил с капитаном команды, который к тому времени уже чувствовал себя лучше.

В финале Евро-2024 сборная Испании сыграет с победителем пары Нидерланды — Англия.

Напомним, Довбик сможет перейти в клуб, который регулярно ведет борьбу за чемпионский титул.

Тымчик нашел новый клуб и готовится к трансферу из "Динамо".

Миколенко выбрал новый клуб — "Эвертон" готовится для трансфера.

Яремчук и Ванат могут стать одноклубниками в известной команде.

Роналду впервые назвал сроки завершения карьеры — когда это произойдет.