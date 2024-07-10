Мората получил травму и может не сыграть в финале Евро-2024

Мората получил травму после инцидента с охранником — что известно
Форвард сборной Испании Альваро Мората получил травму после победы своей команды над Францией в полуфинале Евро-2024. Капитан "красной фурии" может пропустить финал турнира.
Травму Морате нанес один из охранников стадиона "Арена Мюнхен", сообщает Marca.
Сборная Испании одержала волевую победу над Францией (2:1) в полуфинале Евро-2024. Капитан "красной фурии" Альваро Мората не забил в этом матче, но помог своей команде удержать преимущество.
Как Мората получил травму
Во время празднований игроков сборной Испании по случаю выхода в финал континентального первенства произошел неприятный инцидент. Один из сотрудников безопасности стадиона "Арена Мюнхен" ударил Альваро Морату по голеностопу.
Испанский форвард начал хромать, а позже заявил, что испытывает сильную боль. Мората не уверен, что сможет выйти на поле в финале Евро-2024. Однако через несколько часов полузащитник сборной Испании Родри заверил, что поговорил с капитаном команды, который к тому времени уже чувствовал себя лучше.
В финале Евро-2024 сборная Испании сыграет с победителем пары Нидерланды — Англия.
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