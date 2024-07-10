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Мората отримав травму після інциденту з охоронцем — що відомо

10 липня 2024 14:02
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Мората отримав травму і може не зіграти у фіналі Євро-2024
Альваро Мората святкує вихід збірної Іспанії до фіналу Євро-2024. Фото: Reuters/Leonhard Simon
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Іспанії Альваро Мората зазнав травми після перемоги своєї команди над Францією у півфіналі Євро-2024. Капітан "червоної фурії" може пропустити фінал турніру.

Травму Мораті завдав один з охоронців стадіону "Арена Мюнхен", повідомляє Marca.

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Збірна Іспанії здобула вольову перемогу над Францією (2:1) у півфіналі Євро-2024. Капітан "червоної фурії" Альваро Мората не забив у цьому матчі, але допоміг своїй команді утримати перевагу.

Альваро Мората та Марк Кукурелья
Альваро Мората та Марк Кукурелья у боротьбі з Усманом Дембеле. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Як Мората отримав травму

Під час святкувань гравців збірної Іспанії з нагоди виходу у фінал континентальної першості стався неприємний інцидент. Один зі співробітників безпеки стадіону "Арена Мюнхен" вдарив Альваро Морату по гомілкостопу.

Збірна Іспанії вийшла у фінал Євро-2024
Збірна Іспанії під час інциденту з охоронцем. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Іспанський форвард почав кульгати, а пізніше заявив, що зазнає сильного болю. Мората не впевнений, що зможе вийти на поле у фіналі Євро-2024. Проте за декілька годин півзахисник збірної Іспанії Родрі запевнив, що поговорив із капітаном команди, який на той час уже почував себе краще.

У фіналі Євро-2024 збірна Іспанії зіграє з переможцем пари Нідерланди — Англія.

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