Де ла Фуенте назвав головну вразливість збірної Іспанії на Євро-2024

Луїс де ла Фуенте під час півфіналу Євро-2024. Фото: Reuters/Michaela Stache

Збірна Іспанії здобула вольову перемогу над національною командою Франції у півфіналі континентальної першості. "Червона фурія" стала першим фіналістом турніру.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте поділився враженням від гри своєї команди в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

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Підопічні Луїса де ла Фуенте пропустили від французів гол у дебюті півфінального поєдинку. Однак футболісти "червоної фурії" забили два м'ячі за п'ять хвилин та вийшли у фінал Євро-2024.

Іспанці святкують вихід у фінал Євро-2024. Фото: Reuters/Michaela Stache

Що де ла Фуенте сказав про матч

Головний тренер збірної Іспанії похвалив свою команду за морально-вольові якості, які допомогли здобути важливу перемогу. "Червона фурія" мала план на цю гру. Він полягав у тому, щоб не віддавати супернику м'яч і при кожній нагоді проводити контратаки.

Ламін Ямал забив свій перший гол на Євро-2024 Фото: Reuters/Annegret Hilse

Така стратегія іспанців спрацювала, але важливо відзначити індивідуальні якості Ламіна Ямала та Дані Ольмо, які допомогли їм забити голи. Де ла Фуенте вважає кадровий підбір у своїй команді одночасно її сильною та слабкою стороною.

"Нам байдуже, з ким грати у фіналі Євро-2024. На цій стадії турніру немає простих суперників. Мене турбують лише травми. Проти деяких хлопців грають дуже грубо. У нас вже є втрати, і мені не хочеться, щоб лазарет команди поповнювався", — заявив Луїс де ла Фуенте.

Суперником збірної Іспанії у фіналі Євро-2024 стане переможець пари Нідерланди — Англія.

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