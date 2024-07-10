Збірна Іспанії обіграла Францію 2-1 у півфіналі Євро-2024

Футболісти збірної Іспанії. Фото: x.com/EURO2024

У Німеччині на чемпіонаті Європи-2024 відбувся перший півфінал. У матчі зійшлися команди Іспанії та Франції.

Іспанія спромоглася перемогти Францію з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч для Іспанії розпочався невдало. Вже на 9-й хвилині Мбаппе, отримавши м'яч на лівому фланзі, виконав навіс на дальню штангу, де Коло Муані головою відкрив рахунок.

Франція, відкривши рахунок, мала перейти до гри другим номером і зосередитися на контратаках, адже на флангах були швидкі Дембеле та Мбаппе, які готові бігти в атаку. Проти такого футболу Іспанії було б важко, якби не несподіваний гол.

На 21-й хвилині Ямал наважився на дальній удар і вразив ліву дев'ятку воріт з-за меж штрафного майданчика. Вийшов надзвичайно гарний гол.

Через чотири хвилини після голу Ямала Ольмо з правого краю штрафного майданчика пробив у дальній кут воріт. Кунде намагався заблокувати політ м'яча, але лише направив його у свої ворота. Спочатку в УЄФА записали автогол француза, але згодом віддали м'яч іспанцю.

У другому таймі Франція мала згадати, що вони кваліфіковані гравці, а не ті, ким були з початку Євро-2024. Коли цього не сталося, почалися заміни.

Потім Франція після своїх контратак та стандартів мала моменти, але була далека від гола, оскільки Іспанія високо їх пресингувала та контролювала м'яч. Мбаппе та Ко. нічого не могли з цим зробити та заслужено програли матч.

Іспанія у фіналі Євро зіграє з переможцем матчу Англія — Нідерланди.

Іспанія — Франція — 2:1

Голи: Ямал, 21, Ольмо, 25 — Коло Муані, 9.

Іспанія: Сімон — Навас (Вівіан, 58), Фернандес, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Руїс — Ямал (Торрес, 90), Ольмо (Меріно, 76), Вільямс (Субіменді, 90) — Мората (Оярсабаль, 77).

Головний тренер: Луїс де ла Фуенте

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Канте (Камавінга, 62), Чуамені, Рабйо (Грізманн, 63) — Дембеле (Жиру, 79), Коло Муані (Баркола, 63), Мбаппе.

Головний тренер: Дідьє Дешам

Попередження: Навас, Ямал — Чуамені, Камавінга.

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