Сборная Испании обыграла Францию 2-1 в полуфинале Евро-2024

Футболисты сборной Испании. Фото: x.com/EURO2024

В Германии на чемпионате Европы-2024 прошел первый полуфинал. В матче сошлись команды Испании и Франции.

Испания смогла победить Францию со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч для Испании начался неудачно. Уже на 9-й минуте Мбаппе, получив мяч на левом фланге, выполнил навес на дальнюю штангу, где Коло Муани головой открыл счет.

Франция, открыв счет, должна была перейти к игре вторым номером и сосредоточиться на контратаках, ведь на флангах были быстрые Дембеле и Мбаппе, готовые бежать в атаку. Против такого футбола Испании пришлось бы тяжело, если бы не неожиданный гол.

На 21-й минуте Ямал решился на дальний удар и поразил левую девятку ворот из-за пределов штрафной площадки. Получился необычайно красивый гол.

Спустя всего четыре минуты после гола Ямала Ольмо с правого края штрафной площадки пробил в дальний угол ворот. Кунде пытался заблокировать полет мяча, но только направил его в свои ворота. Сначала в УЕФА записали автогол француза, но потом отдали мяч испанцу.

Во втором тайме Франция должна была вспомнить, что они квалифицированные игроки, а не те, кем были с начала Евро-2024. Когда этого не случилось, то начались замены.

Затем Франция после своих контратак и стандартов имела моменты, но была далека от гола, поскольку Испания высоко их прессинговала и контролировала мяч. Мбаппе и Ко. ничего не могли с этим сделать и заслуженно проиграли матч.

Испания в финале Евро сыграет с победителем матча Англия — Нидерланды.

Испания — Франция — 2:1

Голы: Ямал, 21, Ольмо, 25 — Коло Муани, 9.

Испания: Симон — Навас (Вивиан, 58), Фернандес, Лапорт, Кукурелья — Родри, Руис — Ямал (Торрес, 90), Ольмо (Мерино, 76), Вильямс (Субименди, 90) — Мората (Оярсабаль, 77).

Главный тренер: Луис де ла Фуенте

Франция: Менян — Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес — Канте (Камавинга, 62), Чуамени, Рабьо (Гризманн, 63) — Дембеле (Жиру, 79), Коло Муани (Баркола, 63), Мбаппе.

Главный тренер: Дидье Дешам

Предупреждения: Навас, Ямал — Чуамени, Камавинга.

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