Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Невероятный гол 16-летнего Ямала спас Испанию в первом тайме матча с Францией — видео arrow

Невероятный гол 16-летнего Ямала спас Испанию в первом тайме матча с Францией — видео

9 июля 2024 23:03
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Полуфинал Евро-2024: Испания ведет 2:1 против Франции после первого тайма
Ламин Ямал. Фото: УЕФА
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Германии проходит первый полуфинал Евро-2024. Играют фавориты турнира Испания и Франция.

После первого тайма счет 2:1 в пользу Испании, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Ямал спас команду Испании

Матч начался ужасно для Испании. На 9-й минуте Мбаппе получил мяч на левом фланге и навесил на дальнюю штангу на Коло Муани и он головой пробил ворота соперника.

Забив гол Франция должна была играть вторым номером и использовать контратаки с быстроногими Дембеле и Мбаппе на флангах. Испании пришлось бы несладко, если бы не гол из ниоткуда. На 21-й минуте Ямал решился на дальний удар и забил из-за пределов штрафной площадки в левую девятку ворот.

Еще через четыре минуты Ольмо из правого края штрафной пробил в дальний угол ворот. Кунде хотел заблокировать полет мяча, но только срезал его в ворота.

Напомним, Тымчик нашел новый клуб и готовится к трансферу из "Динамо".

Миколенко выбрал новый клуб — "Эвертон" готовится для трансфера. 

Мудрик решился на важные перемены ради удачного сезона — что сделал вингер.

Роналду впервые назвал сроки завершения карьеры — когда это произойдет. 

Реброва в сборной Украины может заменить бывший помощник Шевченко.

футбол Сборная Испании по футболу Сборная Франции по футболу Ламин Ямал

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных