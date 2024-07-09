Полуфинал Евро-2024: Испания ведет 2:1 против Франции после первого тайма

Невероятный гол 16-летнего Ямала спас Испанию в первом тайме матча с Францией — видео
В Германии проходит первый полуфинал Евро-2024. Играют фавориты турнира Испания и Франция.
После первого тайма счет 2:1 в пользу Испании, сообщил портал Новини.LIVE.
Ямал спас команду Испании
Матч начался ужасно для Испании. На 9-й минуте Мбаппе получил мяч на левом фланге и навесил на дальнюю штангу на Коло Муани и он головой пробил ворота соперника.
Забив гол Франция должна была играть вторым номером и использовать контратаки с быстроногими Дембеле и Мбаппе на флангах. Испании пришлось бы несладко, если бы не гол из ниоткуда. На 21-й минуте Ямал решился на дальний удар и забил из-за пределов штрафной площадки в левую девятку ворот.
Еще через четыре минуты Ольмо из правого края штрафной пробил в дальний угол ворот. Кунде хотел заблокировать полет мяча, но только срезал его в ворота.
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