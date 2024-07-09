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Испания — Франция — стартовые составы на матч полуфинала Евро-2024

9 июля 2024 21:26
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Агабекян Карен
редактор
Матч Испания — Франция: стартовые составы на полуфинал Евро-2024
Игроки сборной Испании. Фото: uefa.com
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Агабекян Карен
редактор

На чемпионате Европы-2024 по футболу состоится первый полуфинальный матч. В этой игре Испания сыграет с Францией.

Перед матчем команды опубликовали стартовые составы на игру, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Испания — Франция

По ходу турнира Испания показывает лучший футбол. Сначала они в сложной группе с Италией, Хорватией и Албанией заняли первое место с тремя победами и ни одним пропущенным мячом.

В 1/8 финала пиренейцы обыграли Грузию (4:1), а в четвертьфинале хозяев турнира — команду Германии (2:1).

В отличие от Испании Франция показывает на турнире очень блеклый и некрасивый футбол. В группе они стали вторыми с 5 баллами и всего двумя забитыми мячами.

В 1/8 финала французы благодаря автоголу со скрипом прошли Бельгию (1:0), а в четвертьфинале после нулевой ничьи одолели в серии пенальти Португалию.

Стартовые составы:

Испания: Симон — Навас, Фернандес, Лапорт, Кукурелья — Родри, Руис — Ямал, Ольмо, Вильямс — Мората

Запасные: Рая, Ремиро, Гримальдо, Гарсия, Вивиан, Баэна, Субименди, Лопес, Мерино, Торрес, Оярсабаль, Перес, Хоселу

Франция: Меньян — Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес — Канте, Чуамени, Рабьо — Дембеле, Коло Муани, Мбаппе

Запасные: Самба, Ареола, Павар, Клосс, Конате, Менди, Заир-Эмери, Фофана, Камавинга, Гризманн, Тюрам, Коман, Баркола, Жиру

Матч Испания — Франция начнется 9 июля в 22:00 по киевскому времени.

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