Испания победила Германию в четвертьфинале Евро-2024 и вышла в полуфинал

Испанцы празднуют победный гол. Фото: x.com/EURO2024

На чемпионате Европы по футболу стартовала стадия четвертьфиналов. В первом матче сборная Испании сыграла против хозяев турнире — команды Германии.

Испания вырвала победу в дополнительном тайме, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Испания — Германия

На четвертой минуте матча Кроос озадачил команду Испании, травмировав Педри, которого заменил Ольмо и эта замена стала решающей в матче.

Испанцы с первых минут контролировали мяч и игру, тогда как немцы надеялись на быстрые контратаки.

В первом тайме матч был не Самый интересный и яркие события начались во второй половине игры.

В начале второго тайма Ямал с правого флангу покотил мяч на Ольмо и тот низом пробил точно в левый угол ворот — 1:0.

После пропущенного года Германия побежала отыгрываться и только Гаверц упустил три отличных момента для взятия ворот.

Немцы смогли отыграться за минуту до завершения основного времени. Миттельштед навесил с левого фланга, Киммих сбросил мяч в центр штрафной, где Вирц от стойки сравнял счет.

В экстратаймах Германия доминировала и не единежды была близка к забитому мячу. Но снова вышла вперед Испания. На 119-й минуте Ольмо навесил с левого фланга на голову Мерино и тот в красивом прыжке переправил мяч в ворота.

В добавленное время Германия смогла лишь заработать красную карточку для Карвахаля.

Самый скандальный эпизод матча произошел на 107-й минуте, когда Мусиала из-за пределов штрафной пробил в руку Кукурельи. 100% пенальти, но ни Тейлор, ни судья на ВАР не увидели нарушения.

В полуфинале турнира Испания сыграет с победителем матча Португалия — Франция.

Испания — Германия — 2:1

Голы: Ольмо, 51, Мерино, 119 — Виртц, 89.

Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Лапорт, Ле Норман (Начо, 46), Кукурелья, Фабиан Руис (Хоселу, 102), Родри, Педри (Ольмо, 8), Уильямс (Мерино, 80), Ямаль (Ферран Торрес, 63), Мората (Ойарсабаль, 80).

Главный тренер: Луис де ла Фуенте.

Германия: Нойер, Рюдигер, Та (Мюллер, 80), Раум (Миттельштедт, 57), Кроос, Гюндоган (Фюллькруг, 57), Джан (Андрих, 46), Киммих, Хавертц (Антон, 90), Сане (Виртц, 46), Мусиала.

Главный тренер: Юлиан Нагельсман.

Предупреждения: Ле Норман, Ферран Торрес, Унаи Симон, Карвахаль, Родри, Мората, Фабиан Руис — Рюдигер, Раум, Андрих, Кроос, Миттельштедт, Шлоттербек, Виртц.

Удаление: Карвахаль (120+5) за вторую желтую карточку.

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