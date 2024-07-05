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Португалия — Франция — стартовые составы на матч Евро-2024

5 июля 2024 21:05
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Агабекян Карен
редактор
Четвертьфинал Евро-2024: Португалия против Франции – стартовые составы команд
Криштиану Роналду и Диогу Кошта вывели Португалию в четвертьфинал. Фото: УЕФА
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпионате Европы-2024 началась стадия четвертьфиналов. Во второй игре 5 июля сборная Португалии сыграет против команды Франции.

Перед игрой команды опубликовали стартовые составы, передает портал Новини.LIVE.

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Стартовые составы на матч Португалия — Франция

Португалия: Стоимость — Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш — Витинья, Палинья, Фернандеш — Силва, Роналду, Леау

Запасные: Патрисиу, Са, Инасиу, Семеду, Силва, Далот, Перейра, Невеш, Нунес, Невеш, Нету, Фелиш, Жота, Фернандеш, Рамуш

Франция: Меньян — Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес — Канте, Чуамэни, Камавинга — Гризманн — Круг Муани, Мбаппе

Запасные: Самба, Ареола, Павар, Клос, Конате, Менди, Заир-Эмери, Фофана, Дембеле, Тюрам, Коман, Баркола, Жира

Сборная Португалии стала первой в своей группе и в 1/8 финала играла с аутсайдером турнира, командой Словении. Криштиану Роналду, как и вся команда, выглядели не лучшим образом. При этом капитан так и не реализовал пенальти. Когда же дело дошло до серии 11-метровых, благодаря Диогу Коште они выиграли со счетом 3:0.

Франция в своем квартете стала второй и в 1/8 финала получила в соперники Бельгию. В очень скучном матче все решил автогол Вертонгена в конце основного времени.

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