Четвертьфинал Евро-2024: Португалия против Франции – стартовые составы команд

Португалия — Франция — стартовые составы на матч Евро-2024
На чемпионате Европы-2024 началась стадия четвертьфиналов. Во второй игре 5 июля сборная Португалии сыграет против команды Франции.
Перед игрой команды опубликовали стартовые составы, передает портал Новини.LIVE.
🇪🇸🆚🇩🇪 2008 EURO final— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 5, 2024
🇫🇷🆚🇵🇹 2016 EURO final #EURO2024 pic.twitter.com/wGggqVtjPu
Стартовые составы на матч Португалия — Франция
Португалия: Стоимость — Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш — Витинья, Палинья, Фернандеш — Силва, Роналду, Леау
Запасные: Патрисиу, Са, Инасиу, Семеду, Силва, Далот, Перейра, Невеш, Нунес, Невеш, Нету, Фелиш, Жота, Фернандеш, Рамуш
Франция: Меньян — Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес — Канте, Чуамэни, Камавинга — Гризманн — Круг Муани, Мбаппе
Запасные: Самба, Ареола, Павар, Клос, Конате, Менди, Заир-Эмери, Фофана, Дембеле, Тюрам, Коман, Баркола, Жира
Сборная Португалии стала первой в своей группе и в 1/8 финала играла с аутсайдером турнира, командой Словении. Криштиану Роналду, как и вся команда, выглядели не лучшим образом. При этом капитан так и не реализовал пенальти. Когда же дело дошло до серии 11-метровых, благодаря Диогу Коште они выиграли со счетом 3:0.
Франция в своем квартете стала второй и в 1/8 финала получила в соперники Бельгию. В очень скучном матче все решил автогол Вертонгена в конце основного времени.
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