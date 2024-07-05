Скандал на Евро 2024: Мерих Демирал дисквалифицирован за запрещенный жест

Мерих Демирал стал героем матча против Австрии. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между Австрией и Турцией завершился скандалом. Главная звезда матча Мерих Демирал показал запрещенный жест.

В результате действий футболиста его отстранили, сообщили в Bild.

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Дисквалификация для Демирала

Демирал в матче против Австрии принес победу своей команде, оформив дубль. После второго гола Мерих показал запрещенный в некоторых странах Европы, в том числе в Австрии, ультраправое националистическое приветствие организации "Серые волки".

По информации источника, в УЕФА отстранили Демирала от двух матчей международнонго уровня. Футболист не сыграет 6 июля в четвертьфинале против Нидерландов. Если команда выиграет, то также пропустит полуфинал.

Запрещенный жест Демирала. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Отметим, что футболист попросил прощение за своей поступок и заявил о нежелании кого-то оскорбить своим жестом.

Также в УЕФА оштрафовали на 20 тысяч евро Футбольную ассоциацию Англии за неприличный жест Джуда Беллингема в матче 1/8 финала против Словакии. После своего гола англичанин показал жест, где он хватает свои гениталии.

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