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Игрока сборной Турции отстранили за нацистский жест

5 июля 2024 11:27
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Агабекян Карен
редактор
Скандал на Евро 2024: Мерих Демирал дисквалифицирован за запрещенный жест
Мерих Демирал стал героем матча против Австрии. Фото: Reuters/Annegret Hilse
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Агабекян Карен
редактор

Матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между Австрией и Турцией завершился скандалом. Главная звезда матча Мерих Демирал показал запрещенный жест.

В результате действий футболиста его отстранили, сообщили в Bild.

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Мерих Демирал
Мерих Демирал забил два гола в ворота Австрии. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Дисквалификация для Демирала

Демирал в матче против Австрии принес победу своей команде, оформив дубль. После второго гола Мерих показал запрещенный в некоторых странах Европы, в том числе в Австрии, ультраправое националистическое приветствие организации "Серые волки".

По информации источника, в УЕФА отстранили Демирала от двух матчей международнонго уровня. Футболист не сыграет 6 июля в четвертьфинале против Нидерландов. Если команда выиграет, то также пропустит полуфинал.

Мерих Демирал
 Запрещенный жест Демирала. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Отметим, что футболист попросил прощение за своей поступок и заявил о нежелании кого-то оскорбить своим жестом.

Также в УЕФА оштрафовали на 20 тысяч евро Футбольную ассоциацию Англии за неприличный жест Джуда Беллингема в матче 1/8 финала против Словакии. После своего гола англичанин показал жест, где он хватает свои гениталии.

Напомним, Зинченко покидает "Арсенал" — защитник имеет два варианта продолжения карьеры.

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