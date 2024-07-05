Скандал на Євро 2024: Меріх Демірал дискваліфіковано за заборонений жест

Гравця збірної Туреччини дискваліфікували за нацистський жест
Матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу між Австрією та Туреччиною завершився скандалом. Головна зірка матчу Меріх Демірал показав заборонений жест.
В результаті дій футболіста його дискваліфікували, повідомили у Bild.
Дискваліфікація для Демірала
Демірал у матчі проти Австрії приніс перемогу своїй команді, оформивши дубль. Після другого голу Меріх показав заборонений у деяких країнах Європи, зокрема в Австрії, ультраправе націоналістичне вітання організації "Сірі вовки".
За інформацією джерела, в УЄФА усунули Демірала від двох матчів міжнародного рівня. Футболіст не зіграє 6 липня у чвертьфіналі проти Нідерландів. Якщо команда виграє, то також пропустить півфінал.
Зазначимо, що футболіст вибачився за свій вчинок і заявив про небажання когось образити своїм жестом.
Також в УЄФА оштрафували на 20 тисяч євро Футбольну асоціацію Англії за непристойний жест Джуда Беллінгема у матчі 1/8 фіналу проти Словаччини. Після свого гола англієць показав жест, де він бере свої геніталії.
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