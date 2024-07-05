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Гравця збірної Туреччини дискваліфікували за нацистський жест

5 липня 2024 11:27
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Агабекян Карен
редактор
Скандал на Євро 2024: Меріх Демірал дискваліфіковано за заборонений жест
Меріх Демірал став героєм матчу проти Австрії. Фото: Reuters/Annegret Hilse
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу між Австрією та Туреччиною завершився скандалом. Головна зірка матчу Меріх Демірал показав заборонений жест.

В результаті дій футболіста його дискваліфікували, повідомили у Bild.

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Меріх Демірал
Меріх Демірал забив два голи у ворота Австрії. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Дискваліфікація для Демірала

Демірал у матчі проти Австрії приніс перемогу своїй команді, оформивши дубль. Після другого голу Меріх показав заборонений у деяких країнах Європи, зокрема в Австрії, ультраправе націоналістичне вітання організації "Сірі вовки".

За інформацією джерела, в УЄФА усунули Демірала від двох матчів міжнародного рівня. Футболіст не зіграє 6 липня у чвертьфіналі проти Нідерландів. Якщо команда виграє, то також пропустить півфінал.

Меріх Демірал
Заборонений жест Демірала. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Зазначимо, що футболіст вибачився за свій вчинок і заявив про небажання когось образити своїм жестом.

Також в УЄФА оштрафували на 20 тисяч євро Футбольну асоціацію Англії за непристойний жест Джуда Беллінгема у матчі 1/8 фіналу проти Словаччини. Після свого гола англієць показав жест, де він бере свої геніталії.

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