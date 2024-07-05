Скандал на Євро 2024: Меріх Демірал дискваліфіковано за заборонений жест

Меріх Демірал став героєм матчу проти Австрії. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу між Австрією та Туреччиною завершився скандалом. Головна зірка матчу Меріх Демірал показав заборонений жест.

В результаті дій футболіста його дискваліфікували, повідомили у Bild.

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Дискваліфікація для Демірала

Демірал у матчі проти Австрії приніс перемогу своїй команді, оформивши дубль. Після другого голу Меріх показав заборонений у деяких країнах Європи, зокрема в Австрії, ультраправе націоналістичне вітання організації "Сірі вовки".

За інформацією джерела, в УЄФА усунули Демірала від двох матчів міжнародного рівня. Футболіст не зіграє 6 липня у чвертьфіналі проти Нідерландів. Якщо команда виграє, то також пропустить півфінал.

Заборонений жест Демірала. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Зазначимо, що футболіст вибачився за свій вчинок і заявив про небажання когось образити своїм жестом.

Також в УЄФА оштрафували на 20 тисяч євро Футбольну асоціацію Англії за непристойний жест Джуда Беллінгема у матчі 1/8 фіналу проти Словаччини. Після свого гола англієць показав жест, де він бере свої геніталії.

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