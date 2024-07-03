Туреччина перемогла Австрію 2-1 і виходить на Нідерланди у чвертьфіналі Євро-2024

Демірал (праворуч) став героєм матчу з Австрією. Фото: x.com/EURO2024

У Німеччині завершилися всі матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи. В останній грі на цій стадії Австрія зіграла з Туреччиною.

Матч завершився перемогою Туреччини з рахунком 2:1, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Матч Австрія — Туреччина

Для Австрії холодний душ стався на другій хвилині. Після кутового м'яч потрапив до одного захисника, відстрибнув до другого, потім воротар невдало відбив м'яч на Демірала, який "розстріляв" ворота.

Після пропущеного м'яча Австрія відразу ж створила кілька моментів, але згодом туркам вдалося заспокоїти матч.

У другому таймі події почали активніше розвиватись. Спочатку моменти мали Австрія, а на 59-й хвилині знову після кутового забив Демірал. На ближній штанзі ветеран збірної вистрибнув вище за всіх і забив головою.

Через шість хвилин після голу Туреччини Австрії вдалося відіграти один м'яч після кутового. Пош скинув на дальню стійку воріт на Грегорича, якому ніхто не заважав забити.

Наприкінці матчу Туреччина закрилася у захисті та відбилася від атак опонента.

У чвертьфіналі збірна Туреччини зіграє проти команди Нідерландів.

Австрія — Туреччина — 1:2

Голи: Грегорич, 66 — Демірал, 2, 60

Австрія: Пенц — Пош, Дансо, Лінхарт (Вебер, 64), Мвене (Прас, 46) — Зайвальд, Забітцер — Лаймер (Грилліч, 65), Баумгартнер, Шмід (Грегорич, 46) — Арнаутович.

Головний тренер: Ральф Рангнік.

Туреччина : Гюнок — Мюлдюр, Бардакджі, Демірал, Кадіоглу — Юксек (Озджан, 58), Айхан — Йилмаз, Кекчю (Кахведжі, 83), Йилдиз — Гюлер (Йокушлу, 77).

Головний тренер: Вінченцо Монтелла.

Попередження: Шмід, Лінхарт — Кекчю, Юксек.

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