Нідерланди розгромили Румунію з рахунком 3:0 на Євро-2024

Нідерланди помстилися за Україну й розгромили Румунію — відео
На чемпіонаті Європи з футболу проходять матчі 1/8 фіналу. В одному з них збірна Румунії зіграла проти Нідерландів.
Команда Румунії поступилася супернику з рахунком 0:3, повідомив портал Новини.LIVE.
Матч Румунія — Нідерланди
Перед грою Нідерланди були великим фаворитами та підтверджували це весь час. Спершу Сімонс пробив здалеку й Ніце забрав м’яч, а через вісім хвилин Ман пробив над дальньою дев’яткою.
Нідерланди відкрили рахунок на 20-й хвилині. Сімонс зіграв на лівий фланг на Гакпо, який потім зайшов до штрафного майданчика та пробив у ближній кут воріт.
Подвоїти рахунок Нідерланди могли, але не використовували свої шанси. Помаранчеві й в штангу пробивали, й з офсайду забивали.
Нідерланди змогли дотиснути суперника лише в останні 10 хвилин. Спершу на 83-й хвилині Гакпо продавив Драгушина на лівому фланзі, а потім віддав на Малена, який забивав у пусті ворота.
На 93-й хвилині Нідерланди зробили рахунок розгромним. Мален завершив голом свій ривок до воріт суперника.
У чвертьфіналі Нідерланди зіграють з переможцем матча Австрія — Туреччина.
Румунія — Нідерланди — 0:3
Голи: Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3
Румунія: Ніце — Раціу, Дрегушін, Бурке, Могош (Раковіцан, 38) — М. Марін (Чікилдеу, 72) — Ман, Станчу (Олару, 88), Р. Марін, Хаджі (Алібек, 72) — Дрегуш (Міхейле, 72).
Головний тренер: Эдуард Йорданеску.
Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 69) — Схаутен (Веерман, 69), Сімонс, Рейндерс — Бергвейн (Мален, 46), Депай (Блінд, 90+2), Гакпо (Веггорст, 85).
Головний тренер: Рональд Куман.
Попередження: М. Марін — Думфріс, Мален.
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